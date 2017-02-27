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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5573557455755576>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 365
25.01-25.5
5%
19
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
10%
36
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
50
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
71
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 18:04

Тру-Ля-Ля...по клавишам рояля...

  striped написав:
  zzzzzz написав:Искатель
Я видел что убрали 1,5 летки. Но не стал об этом писать. Коррекции постоянно происходят.

Каким видите следующий уровень сопротивления? 26.6 или "пока Сити спит"?

Да нет, "Все в АвтоДор!" ... :mrgreen:
В ВР Украины подан законопроект № 3509 который предлагает из т.н. "Фонда борьбы с Covid-фонду 19 и его последствиями" добавит направление "Строительство и реконструкцию дорог" выделив на это 35 млрд. гривен. При этом данные средства предлагают потратить вовсе не на строительство дорог, а на материалы, механизмы, зарплату, уплату налогов, и на обеспечение прибыли дорожных предприятий (в размере 291.7 млн. грн). Старая идея Зеленского и К о дерибане дорожных денег в новых условиях будет считаться борьбой с эпидемией.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 18:26

Естественный отбор ...отрицательный!

  alex_dvornichenko написав:
  Дед Мороз написав:
  zzzzzz написав:На следующей неделе в четверг заседание НБУ по монетарной политике ( 11 июня )
Думаю опять понизят ставку до 7,5%

Яше дай волю,он бы и отрицательную ставку сделал.Пацанам выдавал бы рефинанс и в ОВГЗ на все.Поднять бы ещё ставочку по ОВГЗ.До 20%.Это было бы эпично.И все ради благополучия страны!

Это какой то маразм....я хз, куда этот водоворот облигаций вынесет...или утянет.
Идёт нескрываемая работа по увеличению национального долга.

"Усядем Все!" ... :mrgreen: : https://site.ua/pavel.kazarin/28682-prezidentskaya-pesa/
Это философия классической трагедии – в том виде, как ее описывает Жан Ануй. События будут идти своим чередом. Будущее отменить не удастся. Катастрофа случилась еще в 2019-м – и теперь каждому предстоит испить свою чашу до дна. Стихия настигнет всех – и любые коррективы возможны лишь после того, как пьеса будет сыграна до конца.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 18:31

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Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 18:51

  zzzzzz написав:На следующей неделе в четверг заседание НБУ по монетарной политике ( 11 июня )
Думаю опять понизят ставку до 7,5%
Новая ставка - 6% //)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:27

  Patrick написав:
  stryzhko написав:Щось здивував курс злотого. Ще 27.02 був 6.25, а сьогодні по 6.2. В Польщі ще гірше, ніж у нас стало?)) Взяв трохи для майбутніх поїздок, бо здається, що восени буде дорожче.
Яка думка гуру диверсифікувати скажімо 5% заощаджень в чеську крону по 1.05 чи той же злотий по 6.2? Чи таки долар, євро, франк і найрідніша гривня на депо?

Не гуру, але відповім)). Вважаю, що 5% це цілком прийнятно для такої диверсифікації.

Здається, що таки гуру)) Дякуючи пораді, покупка півтора місяці тому PLN по 6,2 замість $ по 27.4 при заході в $ по 26.8 дає додаткові 7% у валюті. Та чи варто це робити сьогодні? Яка думка гуру в подальшому русі PLN(€) стосовно $? Щось паритет наче переноситься, але на який термін?
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:33

Сегодня прошел очередной аукцион по размещению ОВГЗ. Удалось привлечь 2,94 млрд.грн. Как видно из графика после долгого перерыва Минфин пытается добиться снижения доходности размещения.

По самым коротким ОВГЗ доходность удалось снизить до 9,84% , сама высокая была по годовым, 10,86%

Даже не знаю что сказать, доходность по годовым ОЗДП в долларах сейчас около 7%, по самым длинным 12-леткам около 8% . Я бы может и поверил в привлекательность гривневых ОВГЗ, если бы нерезы не продолжали бежать из гривневого долга.


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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:36

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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:38

  zzzzzz написав:Зображення


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Как это трактовать?

Вверх или вниз?
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По ставкам, ОВГЗ превратилось в кувшин,где деньги от госбанков перетекают с пастбища в НБУ(депосертификаты) в новый глечЫк,там жирность больше.
Банки работают прибыльно,кредитование сворачивают,старые займы погашаются,а заработанное идёт прямиком в кубышку правительства.Коммунизм,зачем нам промышленность,лучше проедим :lol:

Недавно Египет разместил евробонды,наколядовал более 5-ти ярдов у.е.,все "эксперты" завопили что это одуренный успех,мол заявок было на 20 ярдов,но египтяне гордо отвергли самые "невыгодные заявки",однако стоит отметить,что ставки по которым взял деньги Египет просто дефолтные и не возвратные: от 9 до 12%.
Мол денег в мире море,краха не будет,если что то займём под 10 или 12%.
Так какие могут быть займы в гривне под 9%,если евробонды пришлось бы выпускать под 10 и выше? Это ловкость рук напёрсточников и ничего больше,реально ставка по ОВГЗ должна приближаться к 20%.
п.с. расмотрения украинского вопроса в дорожной карте МВФ по прежнему НЕТ,хотя Шмыгалики сказали,что 5-го скажут нам да,6-го деньги(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:59

  somilitark написав:Зерна уже почти не осталось,пошёл под нож резерв.


Походу, резерв уже пошел... но не под нож, а под зуб :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

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zРадио
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