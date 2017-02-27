дядя Caша написав:
in memory of
Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...
US
Вітаюсь совсіма!
Середньотижнева зміна курсу НБУ: 0,02258(0,02352). ВИРОСЛИ. Йшло догори по 2,258 копійки за добу. Це майже майже так само як і тижнем раніше.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: + 0,0078(+ 0,0077). СерРічна росла на тижні в середньому по + 0,78 копійки за добу. Тут підросли також всього нічого на 0,01 копійки.
Повні оберти МБ за тиждень 1339,7882(1649,1731) млн. долярів. Робочий тиждень повний, а оберти відчутно знову впали. Середні оберти за тиждень склали 267,96 (329,83) млн.дол. Випали. І вони лишаються меньшими за Середньоарифметичні оберти за рік на добу 372,39(377,82) млн. грн., які знову таки трохи припали. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
Оберти впали, бізнес знову скуковжується. Попереду літо. Підскок курсу валюти наприкінці місяця був без росту обертів. Тому і перетворився на все лишь у підскок, який НБУ і досі стримує штучно інтервенціями.
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 26,7955(26,8897) грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 25,8640(25,8252) грн./дол. і це на 0,93(1,06) грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто вигода по року при продажі доляра 3.60(4.12) відсотка. Хоча трохи і впала та це зовсім не погано
Доляр по року перекуплено на 0,93 гривні
Кому потрібна гривня, доляр треба продавати, не дивлячись на те, що курс повернувся у зону веснянно-літнього комфорту останніх 3 років. Він відбився від верхньої границі коридору та попрямував униз. НБУ поки що вдається його утримувати біля нижньої границі.
Прийшов час Вангувати!
Середньорічна зважена на відміну від поточного курсу гладка лінія!!! Тому можно спробувати подовжити іі аналітично у майбутнє.
Я поробив екстраполяції у майбутнє, які і назвав вусами кота. Є пʼять вус:
- лінійний Y=A*X+B (проходить через дві останні крапки середньорічного зваженого за 2020 рік);
- логаріфмичний Y=A*ln(X)+B (який теж проходить через дві останні крапки);
- параболічний Y=A*X*X+B*X+C (який проходить через три останні крапки);
- гіперболічний Y=A/(X+B)+C (який проходить через три останні крапки);
- кубічний Y=A*X*X*X+B*X*X+C*X+D (проходить аж через чотири останні крапки).
Всі вуса тільки подовжені в майбутнє.
Якщо взяти розбіжність значень середньорічного зваженого по всіх вусах на тиждень вперед, маємо коридор від 25,6466(25,8227) грн./дол.(кубічний вус) до 25,8962(25,8516) грн./дол. (лінійний вус). Повна розбіжність складає 24.89(2.89) копійки./дол. що є трохи меньше за 1 відсотка. Та поточне значення курсу НБУ більше середньозваженного за рік і на тижні ні за що не піде нижче. Тому нижньє значення коридору серед ростущих вусів, та брати найменший ріст! Виходячи з цого коридор визначать гіперболічний вус 25,8774, та лінійний вус 25,8962. Отакої, коридор всього 1,82 копійки.
Значення середньорічного зваженного на кінець тижня 25,6466 грн./дол. хоча і не попало у вузький діапазон, та гарантовано попало в розширений.
Лінійний вус на прикінець року знову віддалився від 2018. Він разом з логаріфмом охопили 2017 рік з двох боків. Гіпербола трохи віддалилась від 2016 і 2019 років, та також наблизилась до 2017 року.
СередньоТижневе зважене значення курсу доляра з початку тижня дорівнювало 26,9146(26,6379) грн./$. Воно підросло на підскоці в кінці місяця.
BID НА ГОТІВЦІ ЗАРАЗ НЕ БІЛЬШЕ ЦІЄЇ ВЕЛИЧИНИ.
І такі так, на попередньому тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче 26,9146 грн./дол.!
ВО
Хай щастить!