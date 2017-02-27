дядя Caша написав: in memory of Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...
US
Вітаюсь совсіма!
Середньотижнева зміна курсу НБУ: 0,02258(0,02352). ВИРОСЛИ. Йшло догори по 2,258 копійки за добу. Це майже майже так само як і тижнем раніше.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: + 0,0078(+ 0,0077). СерРічна росла на тижні в середньому по + 0,78 копійки за добу. Тут підросли також всього нічого на 0,01 копійки.
Повні оберти МБ за тиждень 1339,7882(1649,1731) млн. долярів. Робочий тиждень повний, а оберти відчутно знову впали. Середні оберти за тиждень склали 267,96 (329,83) млн.дол. Випали. І вони лишаються меньшими за Середньоарифметичні оберти за рік на добу 372,39(377,82) млн. грн., які знову таки трохи припали. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
Оберти впали, бізнес знову скуковжується. Попереду літо. Підскок курсу валюти наприкінці місяця був без росту обертів. Тому і перетворився на все лишь у підскок, який НБУ і досі стримує штучно інтервенціями.
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 26,7955(26,8897) грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 25,8640(25,8252) грн./дол. і це на 0,93(1,06) грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто вигода по року при продажі доляра 3.60(4.12) відсотка. Хоча трохи і впала та це зовсім не погано
Доляр по року перекуплено на 0,93 гривні
Кому потрібна гривня, доляр треба продавати, не дивлячись на те, що курс повернувся у зону веснянно-літнього комфорту останніх 3 років. Він відбився від верхньої границі коридору та попрямував униз. НБУ поки що вдається його утримувати біля нижньої границі.
Прийшов час Вангувати! Середньорічна зважена на відміну від поточного курсу гладка лінія!!! Тому можно спробувати подовжити іі аналітично у майбутнє.
Я поробив екстраполяції у майбутнє, які і назвав вусами кота. Є пʼять вус: - лінійний Y=A*X+B (проходить через дві останні крапки середньорічного зваженого за 2020 рік); - логаріфмичний Y=A*ln(X)+B (який теж проходить через дві останні крапки); - параболічний Y=A*X*X+B*X+C (який проходить через три останні крапки); - гіперболічний Y=A/(X+B)+C (який проходить через три останні крапки); - кубічний Y=A*X*X*X+B*X*X+C*X+D (проходить аж через чотири останні крапки).
Всі вуса тільки подовжені в майбутнє.
Якщо взяти розбіжність значень середньорічного зваженого по всіх вусах на тиждень вперед, маємо коридор від 25,6466(25,8227) грн./дол.(кубічний вус) до 25,8962(25,8516) грн./дол. (лінійний вус). Повна розбіжність складає 24.89(2.89) копійки./дол. що є трохи меньше за 1 відсотка. Та поточне значення курсу НБУ більше середньозваженного за рік і на тижні ні за що не піде нижче. Тому нижньє значення коридору серед ростущих вусів, та брати найменший ріст! Виходячи з цого коридор визначать гіперболічний вус 25,8774, та лінійний вус 25,8962. Отакої, коридор всього 1,82 копійки.
Значення середньорічного зваженного на кінець тижня 25,6466 грн./дол. хоча і не попало у вузький діапазон, та гарантовано попало в розширений.
Лінійний вус на прикінець року знову віддалився від 2018. Він разом з логаріфмом охопили 2017 рік з двох боків. Гіпербола трохи віддалилась від 2016 і 2019 років, та також наблизилась до 2017 року.
СередньоТижневе зважене значення курсу доляра з початку тижня дорівнювало 26,9146(26,6379) грн./$. Воно підросло на підскоці в кінці місяця.
BID НА ГОТІВЦІ ЗАРАЗ НЕ БІЛЬШЕ ЦІЄЇ ВЕЛИЧИНИ.
І такі так, на попередньому тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче 26,9146 грн./дол.!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
zzzzzz написав:Даже не знаю что сказать, доходность по годовым ОЗДП в долларах сейчас около 7%, по самым длинным 12-леткам около 8% . Я бы может и поверил в привлекательность гривневых ОВГЗ, если бы нерезы не продолжали бежать из гривневого долга.
Я когда-то это уже пытался объяснить с точки зрения теории относительности Для международных спекулянтов, учитывая нынешние кризисные риски, доходность гривневых ОВГЗ не очень интересна, поэтому они стараются выйти, но без запредельного дисконта. Для наших банков, которые сильно ограничены нормативами валютной позиции и вынуждены выбирать между депосертификатами и облигациями, доходность облигаций вполне привлекательна. Это максимум того, что они могут получить без чрезмерного риска.
Captain Obvious написав:Как это трактовать?
Вверх или вниз?
Мы же не в лифте На графике четко виден пик паники.
stryzhko написав:Здається, що таки гуру)) Дякуючи пораді, покупка півтора місяці тому PLN по 6,2 замість $ по 27.4 при заході в $ по 26.8 дає додаткові 7% у валюті. Та чи варто це робити сьогодні? Яка думка гуру в подальшому русі PLN(€) стосовно $? Щось паритет наче переноситься, але на який термін?
тут вроде ранее уже был похожий комментарий, но повторюсь, что злотый принес 7% благодаря евро. Разве последний сейчас при подсчетах принес меньше, чем злотый ?
Искатель написав:Не понимаю, на что надеялись те, кто ставил больше 11-и.
Тут масса вариантов. Выбирайте на свой вкус: 1. Надеялись, что минфину настолько нужны деньги, что сметет все. 2. Надеялись, что остальные пожадничают еще больше, а минфин не решится показать полное фиаско. 3. Надеялись, что высокая ставка поможет сыграть более реалистичной собственной ставке. Список не исчерпывающий. Я понимаю, что многие полностью отметают возможность существования у нас рынка, но главный признак рынка налицо - каждый хитрожопит, как может
somilitark написав:Обычно экспорт примерно 3.8 ярда долларов,металл около 800 мио,зерновые и масличные 2 или чуть больше ярдов. Метал скукожился до 600 мио,например в 2008-м было более 3-х ярдов. Зерна уже почти не осталось,пошёл под нож резерв. Думаю в июле будет провал валютных поступлений. Как раз разрешат нашим человекам лететь хоть на край света и тратить валюту. Вот вам и разворот из разворотов! Это июль.
У травні у порівнянні з квітнем експорт товарів прискорив падіння (-10,5%), імпорт стабілізувався (-0,75%). Позитивне сальдо зменшилось у порівнянні з квітнем на $370 млн, склавши $40 млн.
Брент 39.5.Наш основной энергетический импорт восстанавливается очень быстро в цене. Оживает весь остальной импорт,а экспортная сталь в анусе,новый урожай не скоро сможем экспортировать и потеряем минимум 20% в деньгах год к году.
Бюджет в катастрофическом положении,плюс подозрительно молчат о пенсионном фонде,хотелось бы узнать как у него дела,после повышения пенсий и кучи безработных с общим падением ВВП и отчислений. Плюс местные бюджеты в таком же положении что и государственный.
Короче всё всем платится,но пока,главное валютный стульчик успеть выхватить из этого изобилия проблем(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
stryzhko написав:Здається, що таки гуру)) Дякуючи пораді, покупка півтора місяці тому PLN по 6,2 замість $ по 27.4 при заході в $ по 26.8 дає додаткові 7% у валюті. Та чи варто це робити сьогодні? Яка думка гуру в подальшому русі PLN(€) стосовно $? Щось паритет наче переноситься, але на який термін?
тут вроде ранее уже был похожий комментарий, но повторюсь, что злотый принес 7% благодаря евро. Разве последний сейчас при подсчетах принес меньше, чем злотый ?
Соглашусь с Силвером в том, что евро вырос относительно доллара, а за ним и злотый подтянулся.
stryzhko Я просто сторонник диверсификации, пусть даже небольшой. Посмотрел на график EURPLN, вы купили злотый в подходящий момент. И на момент злотый подрос относительно евро. Через гривну это 6,470. Интересно получается, и кто из нас гуру?
Честно говоря насчет злотого задумывался, несколько форумчан тоже об этом писали. Но времени, чтобы хорошо обдумать или просто купить EUR или PLN не было. У меня есть небольшой еврооптимизм, снова начал интересоваться евро. Нужно посмотреть все три графика USD\EUR\PLN и подумать. Новостной фон по Штатам и Европе меняется. Евро может и откатится. В паритет не верю, ну совсем.
PS. Возможно сейчас как раз и момент перейти через кросс в доллар? А может еще и рано.. Дилемма. Решение за вами)
Востаннє редагувалось Patrick в Вів 02 чер, 2020 22:39, всього редагувалось 1 раз.
Ser Fil написав:"Ждём-с, до первой Звезды!" ... , коли вже бачив 41,50
Адам Смит @_Smithchenko В плане доходов бюджета на июнь по статье "Інші міністерства і відомства", но не НБУ, появилось 63 млрд доходов (обычно - 2 млрд). Т.е. в июне выгребут газпромовские деньги Нафтогаза. НБУшную прибыль уже вычистили, Нафтогаз вычистят - на вторую половину года резервов не осталось! Пока что выходит незапланированный дефицит бюджета миллиардов в 150 (уже есть 44). Внутренними займами его не закрыть. Варианты: прямая эмиссия (=срыв курса) срыв курса (через выкуп $ Нацбанком) заем ярдов 6 от МВФ (обменять их у НБУ на напечатанную гривну и грохнуть курс)
Добре, що є можливість проїдати створений попередником запас, а не починати президентство з нулями в казначействі! А що буде далі?..