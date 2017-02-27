Ser Fil написав:"Ждём-с, до первой Звезды!" ... , коли вже бачив 41,50
Адам Смит @_Smithchenko В плане доходов бюджета на июнь по статье "Інші міністерства і відомства", но не НБУ, появилось 63 млрд доходов (обычно - 2 млрд). Т.е. в июне выгребут газпромовские деньги Нафтогаза. НБУшную прибыль уже вычистили, Нафтогаз вычистят - на вторую половину года резервов не осталось! Пока что выходит незапланированный дефицит бюджета миллиардов в 150 (уже есть 44). Внутренними займами его не закрыть. Варианты: прямая эмиссия (=срыв курса) срыв курса (через выкуп $ Нацбанком) заем ярдов 6 от МВФ (обменять их у НБУ на напечатанную гривну и грохнуть курс)
Добре, що є можливість проїдати створений попередником запас, а не починати президентство з нулями в казначействі! А що буде далі?..
позикою від Раші
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/