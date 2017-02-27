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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5574557555765577

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 365
25.01-25.5
5%
19
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
10%
36
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
50
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
4%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
71
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 22:37

  V2 написав:
  Ser Fil написав:"Ждём-с, до первой Звезды!" ... :mrgreen: , коли вже бачив 41,50
Адам Смит @_Smithchenko
В плане доходов бюджета на июнь по статье "Інші міністерства і відомства", но не НБУ, появилось 63 млрд доходов (обычно - 2 млрд). Т.е. в июне выгребут газпромовские деньги Нафтогаза. НБУшную прибыль уже вычистили, Нафтогаз вычистят - на вторую половину года резервов не осталось!
Пока что выходит незапланированный дефицит бюджета миллиардов в 150 (уже есть 44). Внутренними займами его не закрыть. Варианты:
прямая эмиссия (=срыв курса)
срыв курса (через выкуп $ Нацбанком)
заем ярдов 6 от МВФ (обменять их у НБУ на напечатанную гривну и грохнуть курс)


Добре, що є можливість проїдати створений попередником запас, а не починати президентство з нулями в казначействі!
А що буде далі?..

позикою від Раші
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

SILVER_UA написав:тут вроде ранее уже был похожий комментарий, но повторюсь, что злотый принес 7% благодаря евро.

Лише частково.
SILVER_UA написав:Разве последний сейчас при подсчетах принес меньше, чем злотый ?

У моєму випадку якби брав євро тоді, ніяких додаткових 7% в $ не виходить.
Брав 12.04.20 PLN 6.2, $ був 27.4, € здається 29.6.
Сьогодні орієнтовно PLN 6.6, $ 26.9. € 29.8.
stryzhko
 
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