V2 написав: Ser Fil написав: "Ждём-с, до первой Звезды!" ... , коли вже бачив 41,50

Адам Смит @_Smithchenko

В плане доходов бюджета на июнь по статье "Інші міністерства і відомства", но не НБУ, появилось 63 млрд доходов (обычно - 2 млрд). Т.е. в июне выгребут газпромовские деньги Нафтогаза. НБУшную прибыль уже вычистили, Нафтогаз вычистят - на вторую половину года резервов не осталось!

Пока что выходит незапланированный дефицит бюджета миллиардов в 150 (уже есть 44). Внутренними займами его не закрыть. Варианты:

прямая эмиссия (=срыв курса)

срыв курса (через выкуп $ Нацбанком)

Добре, що є можливість проїдати створений попередником запас, а не починати президентство з нулями в казначействі!

