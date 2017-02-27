Ser Fil написав:"Ждём-с, до первой Звезды!" ... , коли вже бачив 41,50
Адам Смит @_Smithchenko В плане доходов бюджета на июнь по статье "Інші міністерства і відомства", но не НБУ, появилось 63 млрд доходов (обычно - 2 млрд). Т.е. в июне выгребут газпромовские деньги Нафтогаза. НБУшную прибыль уже вычистили, Нафтогаз вычистят - на вторую половину года резервов не осталось! Пока что выходит незапланированный дефицит бюджета миллиардов в 150 (уже есть 44). Внутренними займами его не закрыть. Варианты: прямая эмиссия (=срыв курса) срыв курса (через выкуп $ Нацбанком) заем ярдов 6 от МВФ (обменять их у НБУ на напечатанную гривну и грохнуть курс)
Добре, що є можливість проїдати створений попередником запас, а не починати президентство з нулями в казначействі! А що буде далі?..
позикою від Раші
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Искатель написав:Не понимаю, на что надеялись те, кто ставил больше 11-и.
Тут масса вариантов. Выбирайте на свой вкус: 1. Надеялись, что минфину настолько нужны деньги, что сметет все. 2. Надеялись, что остальные пожадничают еще больше, а минфин не решится показать полное фиаско. 3. Надеялись, что высокая ставка поможет сыграть более реалистичной собственной ставке. Список не исчерпывающий. Я понимаю, что многие полностью отметают возможность существования у нас рынка, но главный признак рынка налицо - каждый хитрожопит, как может
+ на 1 месяц будет 7%, а на 6 месяцев 13%.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
SILVER_UA написав:У моєму випадку якби брав євро тоді, ніяких додаткових 7% в $ не виходить. Брав 12.04.20 PLN 6.2, $ був 27.4, € здається 29.6. Сьогодні орієнтовно PLN 6.6, $ 26.9. € 29.8.
тут еще есть такой нюанс, что не всегда курс евро по межбанку или кросс курсу. Сейчас при межбанке в 30 его там нет. Поэтому и такая кривая доходность. Без сомнения 6.2 хорошая цена, правда применять к расчету 6.6 можно лишь на объем личных трат, потому что скинуть его в большем объеме, как доллар-евро просто нереально.