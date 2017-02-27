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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5574557555765577

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 366
25.01-25.5
5%
19
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
10%
36
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
50
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
17
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
71
Всього голосів : 366
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 22:37

  V2 написав:
  Ser Fil написав:"Ждём-с, до первой Звезды!" ... :mrgreen: , коли вже бачив 41,50
Адам Смит @_Smithchenko
В плане доходов бюджета на июнь по статье "Інші міністерства і відомства", но не НБУ, появилось 63 млрд доходов (обычно - 2 млрд). Т.е. в июне выгребут газпромовские деньги Нафтогаза. НБУшную прибыль уже вычистили, Нафтогаз вычистят - на вторую половину года резервов не осталось!
Пока что выходит незапланированный дефицит бюджета миллиардов в 150 (уже есть 44). Внутренними займами его не закрыть. Варианты:
прямая эмиссия (=срыв курса)
срыв курса (через выкуп $ Нацбанком)
заем ярдов 6 от МВФ (обменять их у НБУ на напечатанную гривну и грохнуть курс)


Добре, що є можливість проїдати створений попередником запас, а не починати президентство з нулями в казначействі!
А що буде далі?..

позикою від Раші
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

SILVER_UA написав:тут вроде ранее уже был похожий комментарий, но повторюсь, что злотый принес 7% благодаря евро.

Лише частково.
SILVER_UA написав:Разве последний сейчас при подсчетах принес меньше, чем злотый ?

У моєму випадку якби брав євро тоді, ніяких додаткових 7% в $ не виходить.
Брав 12.04.20 PLN 6.2, $ був 27.4, € здається 29.6.
Сьогодні орієнтовно PLN 6.6, $ 26.9. € 29.8.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:33

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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 00:10

  Сибарит написав:
  Искатель написав:Не понимаю, на что надеялись те, кто ставил больше 11-и.

Тут масса вариантов. Выбирайте на свой вкус:
1. Надеялись, что минфину настолько нужны деньги, что сметет все.
2. Надеялись, что остальные пожадничают еще больше, а минфин не решится показать полное фиаско.
3. Надеялись, что высокая ставка поможет сыграть более реалистичной собственной ставке.
Список не исчерпывающий.
Я понимаю, что многие полностью отметают возможность существования у нас рынка, но главный признак рынка налицо - каждый хитрожопит, как может :)


+
на 1 месяц будет 7%, а на 6 месяцев 13%. :wink:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 00:17

  greenozon написав:Зображення


Охря скажет, что это "свои деньги"
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 00:20

  greenozon написав:Зображення


Нисходящая прямая, которая занулится к концу лета 2021-го (тренд). Хотя, на самом деле, нужно понимать, что далеко не все нерезы одинаковые. Как и резы.

Есть маркет-мейкеры и фолловеры. Есть те, кем НБУ дорожит (или даже управляется), а есть - все остальные.

Я по-прежнему считаю, что в какой-то момент на МБ начнется игра в музыкальные стулья, и выскочить в профит, как говорил один мыслитель, смогут не только лишь все - мало кому это удастся
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 00:30

  stryzhko написав:
SILVER_UA написав:У моєму випадку якби брав євро тоді, ніяких додаткових 7% в $ не виходить.
Брав 12.04.20 PLN 6.2, $ був 27.4, € здається 29.6.
Сьогодні орієнтовно PLN 6.6, $ 26.9. € 29.8.

тут еще есть такой нюанс, что не всегда курс евро по межбанку или кросс курсу. Сейчас при межбанке в 30 его там нет. Поэтому и такая кривая доходность. Без сомнения 6.2 хорошая цена, правда применять к расчету 6.6 можно лишь на объем личных трат, потому что скинуть его в большем объеме, как доллар-евро просто нереально.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:37

Утренние курсы, 9-25:
Харьков 26.80 - 26.84, диапазон цен наличного доллара: 26.80 - 26.84..26.87 (ПОВ, опт). Отмечу, что вечером курс был на 2-3 коп. выше (26.83 - 26.87).

Сумы 26.75 - 26.85
Полтава 26.75 - 26.85

Вчера утром: Харьков 26.80 - 26.84, Сумы 26.75 - 26.85, Полтава 26.80 - 26.90
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:44

Ощущение, что курс немного подрастает.
9-40: В Харькове появились биды 26.82(83). В Полтаве также есть прием 26.82
Востаннє редагувалось Patrick в Сер 03 чер, 2020 09:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:46

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Вкладчик1234
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