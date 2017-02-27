Чего такая тишина?
Межбанк продолжает припадать.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 чер, 2020 11:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чего такая тишина?
Межбанк продолжает припадать.
Додано: Сер 03 чер, 2020 11:35
В большей или меньшей степени это типично для любого финансового рынка любой страны.
Профит не может быть у всех.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Сер 03 чер, 2020 12:07
и снова
Одесса курс выше Киева
26.75-26.78/26.84-26.85
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Сер 03 чер, 2020 12:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Одесса обычно ниже всех, сейчас мир перевернулся.
2020 год же, в нем будет весело до конца.
Додано: Сер 03 чер, 2020 12:21
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
03.06.2020........................26,7701
Гривна укрепилась на 2.5 копейки.
Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. После утреннего кофе сузили спред до рабочих 2 копеек и приподнялись на 1.5 копейки. К 11 опустились на копейку и около часа простояли на месте. К 12 приподнялись на полкопейки. Сегодня непривычно много раз меняли направление движения, но амплитуда мизерная и затухающая.
НБУ вчера купил плановые 20 млн.
Остатки на коррсчетах выросли. На этот рост дружно играли все. Наибольший вклад внесли казначейство и сокращение объема суточных сертификатов.
В понедельник объем валютного рынка оказался очень скромным, уменьшившись с 331.1 до 281.9 млн. Чистый спрос составил около 254 млн. Объемы клиентских операций также уменьшились, рынок был уравновешен с точностью до миллиона.
Додано: Сер 03 чер, 2020 12:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Многие так радуются падению доллара, по-моему если посмотреть на кроскурс, то никуда он не падает, просто временно ослаб относительно Евро.
Додано: Сер 03 чер, 2020 12:28
Додано: Сер 03 чер, 2020 12:31
Любитель «все в белую» и «кассовый аппарат в каждый дом» Гетманцев все имущество записал на маму
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Сер 03 чер, 2020 12:45
У зв'язку зі змінами до українського законодавства з 23 травня 2020 року з купонного доходу та інвестиційного доходу за ОВДП більше не стягується військовий збір у розмірі 1.5%.
Відповідні зміни передбачені Законом №466-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», ухваленим в січні 2020 року.
Ці зміни не вимагають від вас жодних дій, стягнення військового збору припиниться автоматично для всіх купонних виплат та погашень після 23 травня 2020 року.
+50грн !
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Додано: Сер 03 чер, 2020 12:51
Вот и наличный курс доллара так же себя ведет, во всяком случае в Харькове. После небольшого утреннего подскока +2 коп. курс опустился назад до 26.80 - 26.85 и менялся в основном в этом диапазоне со спредом 3-5 коп.
12-45: Харьков 26.81 - 26.84
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