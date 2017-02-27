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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5577557855795580>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 367
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
10%
36
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
50
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
17
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
71
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 12:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Киев, падаем по копеечки) 26,78 можно купить)
rils33
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 13:07

​МВФ не включил кредитную программу с Украиной в повестку дня на начало июня

Вопрос заключения новой кредитной программы stand-by для Украины отсутствует в повестке дня заседаний совета директоров Международного валютного фонда, составленной на начало июня.

Об этом свидетельствуют данные на сайте фонда.

Зображення


P.S. классные у нас соседи в послужном списке. А когда-то говорили о второй Франции :mrgreen:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 13:13

  greenozon написав:У зв'язку зі змінами до українського законодавства з 23 травня 2020 року з купонного доходу та інвестиційного доходу за ОВДП більше не стягується військовий збір у розмірі 1.5%. Відповідні зміни передбачені Законом №466-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», ухваленим в січні 2020 року. Ці зміни не вимагають від вас жодних дій, стягнення військового збору при

супер. мне уточнили, что с 29 мая. завтрашняя выплата уже без вс

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Яша
 
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 13:34

  greenozon написав:У зв'язку зі змінами до українського законодавства з 23 травня 2020 року з купонного доходу та інвестиційного доходу за ОВДП більше не стягується військовий збір у розмірі 1.5%.

Відповідні зміни передбачені Законом №466-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», ухваленим в січні 2020 року.

Ці зміни не вимагають від вас жодних дій, стягнення військового збору припиниться автоматично для всіх купонних виплат та погашень після 23 травня 2020 року.

"Війна" закінчилась не начавшись?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 13:40

  Вкладчик1234 написав:..
"Війна" закінчилась не начавшись?

ну как это?
мы жеж победили путена. или не победили?
придумают новый налог, МВФ не даст соврать
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 13:40

  Яша написав:
  greenozon написав:У зв'язку зі змінами до українського законодавства з 23 травня 2020 року з купонного доходу та інвестиційного доходу за ОВДП більше не стягується військовий збір у розмірі 1.5%. Відповідні зміни передбачені Законом №466-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», ухваленим в січні 2020 року. Ці зміни не вимагають від вас жодних дій, стягнення військового збору при

супер. мне уточнили, что с 29 мая. завтрашняя выплата уже без вс

*Відправлено з Чату

Хм, нарешті війна закінчилась! Упс, тільки для вложенців в ОВДП!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 13:43

  change_pm написав:
  Яша написав:
  greenozon написав:У зв'язку зі змінами до українського законодавства з 23 травня 2020 року з купонного доходу та інвестиційного доходу за ОВДП більше не стягується військовий збір у розмірі 1.5%. Відповідні зміни передбачені Законом №466-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», ухваленим в січні 2020 року. Ці зміни не вимагають від вас жодних дій, стягнення військового збору при

супер. мне уточнили, что с 29 мая. завтрашняя выплата уже без вс

*Відправлено з Чату

Хм, нарешті війна закінчилась! Упс, тільки для вложенців в ОВДП!


"Всего на всех не хватит!"
Даешь отмену налога с депозитов!
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 13:45

  vano80 написав:"Всего на всех не хватит!"
Даешь отмену налога с депозитов!

І з зарплати також!
change_pm
 
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  change_pm написав:І з зарплати також!

спокойно. без налогов только у меня и членов правления. остальные платят мне на зарплату. :)

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Яша
 
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