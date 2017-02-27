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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 чер, 2020 14:03
greenozon написав:
Юнекс онлайн 26.80
А кто то пробовал, безналичный в наличный превращать в Юнексе ?
Как обстоит процесс ? Проблемно/ без проблемно ?)
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Igor3777
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Додано: Сер 03 чер, 2020 14:05
На фоне событий с массовыми убийствами силовиков в США както тревожно мне становится за доллар. Вдруг там свой майдан замутят, со всеми последствиями.! Всетаки у людей сбережения в основном в долларах.
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fin
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Додано: Сер 03 чер, 2020 14:07
fin написав:
На фоне событий с массовыми убийствами силовиков в США както тревожно мне становится за доллар. Вдруг там свой майдан замутят, со всеми последствиями.! Всетаки у людей сбережения в основном в долларах.
По моим ощущениям, вероятность что его замутят у нас более
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Igor3777
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Додано: Сер 03 чер, 2020 14:19
Важнее, чтобы у них не замутили, а то что у нас, это не так важно! Самое главное это стабильность доллара!
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fin
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Додано: Сер 03 чер, 2020 14:27
Шмыг-шмыг-шмыг, из ясных глаз Маруси...
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит утверждение новой кредитной программы stand-by для Украины до 10 июня, хотя ранее ожидалось ее утверждение раньше – 5 июня.
"Буквально в пятницу были достигнуты окончательные договоренности с МВФ и сегодня мы можем говорить, что в срок до 10 июня состоится заседания совета Международного валютного фонда, на котором будет принято окончательное решение для выделения Украине $5 млрд", – сказал премьер.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Киев рассчитывает на то, что МВФ на заседании Совета директоров одобрит новую кредитную программу на $5 млрд 5 июня.
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