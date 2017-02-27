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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5577557855795580

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 367
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
10%
36
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
50
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
17
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
71
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:03

  greenozon написав:Юнекс онлайн 26.80


А кто то пробовал, безналичный в наличный превращать в Юнексе ?
Как обстоит процесс ? Проблемно/ без проблемно ?)
Жадность - порождает бедность :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:05

На фоне событий с массовыми убийствами силовиков в США както тревожно мне становится за доллар. Вдруг там свой майдан замутят, со всеми последствиями.! Всетаки у людей сбережения в основном в долларах.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:07

  fin написав:На фоне событий с массовыми убийствами силовиков в США както тревожно мне становится за доллар. Вдруг там свой майдан замутят, со всеми последствиями.! Всетаки у людей сбережения в основном в долларах.


По моим ощущениям, вероятность что его замутят у нас более :mrgreen:
Жадность - порождает бедность :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:19

Важнее, чтобы у них не замутили, а то что у нас, это не так важно! Самое главное это стабильность доллара!
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:27

Шмыг-шмыг-шмыг, из ясных глаз Маруси...
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит утверждение новой кредитной программы stand-by для Украины до 10 июня, хотя ранее ожидалось ее утверждение раньше – 5 июня.

"Буквально в пятницу были достигнуты окончательные договоренности с МВФ и сегодня мы можем говорить, что в срок до 10 июня состоится заседания совета Международного валютного фонда, на котором будет принято окончательное решение для выделения Украине $5 млрд", – сказал премьер.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Киев рассчитывает на то, что МВФ на заседании Совета директоров одобрит новую кредитную программу на $5 млрд 5 июня.
komp
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  #<1 ... 5577557855795580
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