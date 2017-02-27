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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 чер, 2020 14:03
greenozon написав:
Юнекс онлайн 26.80
А кто то пробовал, безналичный в наличный превращать в Юнексе ?
Как обстоит процесс ? Проблемно/ без проблемно ?)
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Додано: Сер 03 чер, 2020 14:05
На фоне событий с массовыми убийствами силовиков в США както тревожно мне становится за доллар. Вдруг там свой майдан замутят, со всеми последствиями.! Всетаки у людей сбережения в основном в долларах.
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fin
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Додано: Сер 03 чер, 2020 14:07
fin написав:
На фоне событий с массовыми убийствами силовиков в США както тревожно мне становится за доллар. Вдруг там свой майдан замутят, со всеми последствиями.! Всетаки у людей сбережения в основном в долларах.
По моим ощущениям, вероятность что его замутят у нас более
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Додано: Сер 03 чер, 2020 14:19
Важнее, чтобы у них не замутили, а то что у нас, это не так важно! Самое главное это стабильность доллара!
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fin
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Додано: Сер 03 чер, 2020 14:27
Шмыг-шмыг-шмыг, из ясных глаз Маруси...
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит утверждение новой кредитной программы stand-by для Украины до 10 июня, хотя ранее ожидалось ее утверждение раньше – 5 июня.
"Буквально в пятницу были достигнуты окончательные договоренности с МВФ и сегодня мы можем говорить, что в срок до 10 июня состоится заседания совета Международного валютного фонда, на котором будет принято окончательное решение для выделения Украине $5 млрд", – сказал премьер.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Киев рассчитывает на то, что МВФ на заседании Совета директоров одобрит новую кредитную программу на $5 млрд 5 июня.
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komp
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Додано: Сер 03 чер, 2020 14:40
komp написав:
Шмыг-шмыг-шмыг, из ясных глаз Маруси...
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит утверждение новой кредитной программы stand-by для Украины до 10 июня, хотя ранее ожидалось ее утверждение раньше – 5 июня.
"Буквально в пятницу были достигнуты окончательные договоренности с МВФ и сегодня мы можем говорить, что в срок до 10 июня состоится заседания совета Международного валютного фонда, на котором будет принято окончательное решение для выделения Украине $5 млрд", – сказал премьер.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Киев рассчитывает на то, что МВФ на заседании Совета директоров одобрит новую кредитную программу на $5 млрд 5 июня.
Думает он в донецком переходе разводит как котиков.
На сайте МВФ расписаны заседания до 10 числа включительно,на 10-е число заседания по таким близким к нам странам как Гватемала и Руанда.
Может это Украина так пишется после того как нас вольют в днр\лнр?
Ну тогда может быть,а пока по Украине ничего не намечается.
А пока ревальвация,безжалостная и всеобъемлющая))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 14:53
change_pm написав: Яша написав: greenozon написав:
У зв'язку зі змінами до українського законодавства з 23 травня 2020 року з купонного доходу та інвестиційного доходу за ОВДП більше не стягується військовий збір у розмірі 1.5%. Відповідні зміни передбачені Законом №466-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», ухваленим в січні 2020 року. Ці зміни не вимагають від вас жодних дій, стягнення військового збору при
супер. мне уточнили, что с 29 мая. завтрашняя выплата уже без вс*Відправлено з Чату
Хм, нарешті війна закінчилась! Упс, тільки для вложенців в ОВДП!
Зеленский вложился на 5.2 млн грн, болеет теперь за Динамо, в смысле за ОВГЗ
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 14:54
fin написав:
Важнее, чтобы у них не замутили, а то что у нас, это не так важно! Самое главное это стабильность доллара!
Рука-лицо. У нас долги в долларе, нах нам его стабильность. Пусть обвалится в 10 раз.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 15:05
Такссссс, напевно з понеділка буду по чуть-чуть купувати долярчики і по чуть-чуть погашати долярові борги на гуртівнях.
Ехххххх, вже й забув, коли їх останній раз купував
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Сер 03 чер, 2020 15:11
Пообді Нацбанк купував .73. Ще трошечки додолу.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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