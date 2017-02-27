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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5578557955805581>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 367
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
10%
36
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
50
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
17
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
71
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:03

  greenozon написав:Юнекс онлайн 26.80


А кто то пробовал, безналичный в наличный превращать в Юнексе ?
Как обстоит процесс ? Проблемно/ без проблемно ?)
Жадность - порождает бедность :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:05

На фоне событий с массовыми убийствами силовиков в США както тревожно мне становится за доллар. Вдруг там свой майдан замутят, со всеми последствиями.! Всетаки у людей сбережения в основном в долларах.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:07

  fin написав:На фоне событий с массовыми убийствами силовиков в США както тревожно мне становится за доллар. Вдруг там свой майдан замутят, со всеми последствиями.! Всетаки у людей сбережения в основном в долларах.


По моим ощущениям, вероятность что его замутят у нас более :mrgreen:
Жадность - порождает бедность :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:19

Важнее, чтобы у них не замутили, а то что у нас, это не так важно! Самое главное это стабильность доллара!
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:27

Шмыг-шмыг-шмыг, из ясных глаз Маруси...
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит утверждение новой кредитной программы stand-by для Украины до 10 июня, хотя ранее ожидалось ее утверждение раньше – 5 июня.

"Буквально в пятницу были достигнуты окончательные договоренности с МВФ и сегодня мы можем говорить, что в срок до 10 июня состоится заседания совета Международного валютного фонда, на котором будет принято окончательное решение для выделения Украине $5 млрд", – сказал премьер.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Киев рассчитывает на то, что МВФ на заседании Совета директоров одобрит новую кредитную программу на $5 млрд 5 июня.
komp
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:40

  komp написав:Шмыг-шмыг-шмыг, из ясных глаз Маруси...
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит утверждение новой кредитной программы stand-by для Украины до 10 июня, хотя ранее ожидалось ее утверждение раньше – 5 июня.

"Буквально в пятницу были достигнуты окончательные договоренности с МВФ и сегодня мы можем говорить, что в срок до 10 июня состоится заседания совета Международного валютного фонда, на котором будет принято окончательное решение для выделения Украине $5 млрд", – сказал премьер.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Киев рассчитывает на то, что МВФ на заседании Совета директоров одобрит новую кредитную программу на $5 млрд 5 июня.


Думает он в донецком переходе разводит как котиков.
На сайте МВФ расписаны заседания до 10 числа включительно,на 10-е число заседания по таким близким к нам странам как Гватемала и Руанда.
Может это Украина так пишется после того как нас вольют в днр\лнр?
Ну тогда может быть,а пока по Украине ничего не намечается.

А пока ревальвация,безжалостная и всеобъемлющая))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

change_pm написав:
  Яша написав:
  greenozon написав:У зв'язку зі змінами до українського законодавства з 23 травня 2020 року з купонного доходу та інвестиційного доходу за ОВДП більше не стягується військовий збір у розмірі 1.5%. Відповідні зміни передбачені Законом №466-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», ухваленим в січні 2020 року. Ці зміни не вимагають від вас жодних дій, стягнення військового збору при

супер. мне уточнили, что с 29 мая. завтрашняя выплата уже без вс

*Відправлено з Чату

Хм, нарешті війна закінчилась! Упс, тільки для вложенців в ОВДП!


Зеленский вложился на 5.2 млн грн, болеет теперь за Динамо, в смысле за ОВГЗ
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:54

  fin написав:Важнее, чтобы у них не замутили, а то что у нас, это не так важно! Самое главное это стабильность доллара!

Рука-лицо. У нас долги в долларе, нах нам его стабильность. Пусть обвалится в 10 раз.
leonidseleznev2016
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 15:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Такссссс, напевно з понеділка буду по чуть-чуть купувати долярчики і по чуть-чуть погашати долярові борги на гуртівнях.
Ехххххх, вже й забув, коли їх останній раз купував :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 15:11

Пообді Нацбанк купував .73. Ще трошечки додолу.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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