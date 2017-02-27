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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 чер, 2020 15:21
greenozon написав:
У зв'язку зі змінами до українського законодавства з 23 травня 2020 року з купонного доходу та інвестиційного доходу за ОВДП більше не стягується військовий збір у розмірі 1.5%.
Відповідні зміни передбачені Законом №466-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», ухваленим в січні 2020 року.
Ці зміни не вимагають від вас жодних дій, стягнення військового збору припиниться автоматично для всіх купонних виплат та погашень після 23 травня 2020 року.
все для себе все собі
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 15:52
somilitark написав:
На сайте МВФ расписаны заседания до 10 числа включительно,на 10-е число заседания по таким близким к нам странам как Гватемала и Руанда.
Гватемала
Руанда
Украина
ГРУ
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Сер 03 чер, 2020 16:00
15-50:
Харьков 26.79 - 26.82 (утром 26.80 - 26.84)
диапазон цен наличного доллара, покупка-продажа: 26.77..26.79 - 26.82..26.83 (ПОВ, опт). Курс в Харькове все-таки снизился (минус 2-3 коп.)
Сумы 26.75 - 26.85 (26.75 - 26.85)
Полтава 26.75 - 26.83 (26.75 - 26.85)
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Додано: Сер 03 чер, 2020 16:00
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................03.06.2020...............04.06.2020
дата розрахунку................02.06.2020...............03.06.2020
Євро...................................29,9185.....................29,9609
Долар США........................26,7955.....................26,7544
После полудня гривна укрепилась еще на 1.5 копейки.
Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. После утреннего кофе сузили спред до рабочих 2 копеек и приподнялись на 1.5 копейки. К 11 опустились на копейку и около часа простояли на месте. К 12 приподнялись на полкопейки. Сегодня непривычно много раз меняли направление движения, но амплитуда мизерная и затухающая.
Перед обедом, устав топтаться на месте, опустились на 3.5 копейки. После обеда сбросили еще полкопейки. Дальше, похоже, регулятор не пускает. Активная фаза торгов сегодня затянулась, после обеда обороты еще оставались высокими.
Официальный курс встретили котировками 26.7300 - 26.7500. За день опустились на 3 копейки относительно открытия и на 6 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2019 - 26.9548 (+10) -20
2018 - 26.1139 (-1) +64
2017 - 26.2809 (+1)
2016 - 25.0021 (-5)
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Додано: Сер 03 чер, 2020 16:06
leonidseleznev2016 написав: fin написав:
Важнее, чтобы у них не замутили, а то что у нас, это не так важно! Самое главное это стабильность доллара!
Рука-лицо. У нас долги в долларе, нах нам его стабильность. Пусть обвалится в 10 раз.
Нельзя! У наших людей сбережения в долларах. Многие еще с 90-х накапливали его на старость. От 25 и выше было бы самое то, не ниже!!
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Додано: Сер 03 чер, 2020 16:23
Уже по 40 ? По 30?
Я что-то пропустил ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Сер 03 чер, 2020 16:32
proftpd66 написав:
Я что-то пропустил ?
100 грам виски, наверное
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Сер 03 чер, 2020 17:12
Yury Bogdanov
9 hours ago
Реформаторы, которых мы заслужили
Вчера выяснилось, что любитель "все в белую" и "кассовый аппарат в каждый дом" Даниил Гетманцев все имущество (квартиры, машины и даже часть кэша) записал на маму.
Фискализатор и прозрачник чёртов.
Вспоминается римский деятель 4 века до н.э. Лициний Столон.
Как консул он инициировал земельную реформу, которой хотел ограничить количество земли в одних руках. Ну чтобы богатые олигархи не обогащались, а простой народ не страдал. И все платили налоги, конечно.
Но он же первый закон и нарушил. При этом выделил означенный кусок земли ещё и своему сыну
Отличие от Гетманцева в том, что Столон был наказан. Оштрафован на фантастическую сумму.
А Гетманцева и его коллег ничего не смущает, нет.
Яка країна, такі й римляни.
Вот скотина! И оно еще будет трещать про какое-то всеобщее декларирование!
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Додано: Сер 03 чер, 2020 17:20
Одесса продолжает упорно продавать на 5-8 коп выше чем остальные региоы.
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Captain Obvious
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Додано: Сер 03 чер, 2020 17:24
"До 10 июня состоится заседание совета МВФ, на котором будет принято окончательное решение о выделении Украине транша в размере $5 млрд", - отметил премьер.
В этой цитате прекрасно фсьо(с): и дата, и то что транш и вся сумма программы это разные вещи,наверное "науку" в данецких институтах вместе с чивокуней изучали,на не существующих кафедрах прохФФесоров получали?(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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