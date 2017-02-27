У Бени праздник, родились два внука-близнеца, наследники.
Банкирами будут ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 чер, 2020 19:06
У Бени праздник, родились два внука-близнеца, наследники.
Банкирами будут ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 03 чер, 2020 20:18
Здравствуйте .
Можно Поздравить Игоря Валериевича .
Это Большое Счастье !
НО .....младшенький ,обязательно будет скрипачем или гинекологом .
На окнах продажа 26.80
Востаннє редагувалось холява в Сер 03 чер, 2020 20:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 03 чер, 2020 20:24
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