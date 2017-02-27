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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5579558055815582

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 367
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
10%
36
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
50
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
17
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
71
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 19:06

У Бени праздник, родились два внука-близнеца, наследники.
Банкирами будут ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:06

freeze сначала передерутся, а потом один станет банкиром :D
kabysh1
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:18

  freeze написав:У Бени праздник, родились два внука-близнеца, наследники.
Банкирами будут ?



Здравствуйте .
Можно Поздравить Игоря Валериевича .
Это Большое Счастье !
НО .....младшенький ,обязательно будет скрипачем или гинекологом .

На окнах продажа 26.80
Востаннє редагувалось холява в Сер 03 чер, 2020 20:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:24

  Captain Obvious написав:Одесса продолжает упорно продавать на 5-8 коп выше чем остальные региоы.

В Одессу валюту поставляли секс-туристы из Турции. Пока авиасообщение закрыто, и будет выше.
Zebra
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