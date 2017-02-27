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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5580558155825583>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 367
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
10%
36
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
50
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
17
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
71
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 19:06

У Бени праздник, родились два внука-близнеца, наследники.
Банкирами будут ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:06

freeze сначала передерутся, а потом один станет банкиром :D
kabysh1
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:18

  freeze написав:У Бени праздник, родились два внука-близнеца, наследники.
Банкирами будут ?



Здравствуйте .
Можно Поздравить Игоря Валериевича .
Это Большое Счастье !
НО .....младшенький ,обязательно будет скрипачем или гинекологом .

На окнах продажа 26.80
Востаннє редагувалось холява в Сер 03 чер, 2020 20:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:24

  Captain Obvious написав:Одесса продолжает упорно продавать на 5-8 коп выше чем остальные региоы.

В Одессу валюту поставляли секс-туристы из Турции. Пока авиасообщение закрыто, и будет выше.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 21:04

  Moneta написав:​МВФ не включил кредитную программу с Украиной в повестку дня на начало июня

Вопрос заключения новой кредитной программы stand-by для Украины отсутствует в повестке дня заседаний совета директоров Международного валютного фонда, составленной на начало июня.

Об этом свидетельствуют данные на сайте фонда.

Зображення


P.S. классные у нас соседи в послужном списке. А когда-то говорили о второй Франции :mrgreen:


https://www.imf.org/external/NP/SEC/bc/eng/index.aspx

Смотрим дату 9 июня.

А за цитирование "сраны.юа" я бы уже начинал тут банить.
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 21:08

  Captain Obvious написав:Одесса продолжает упорно продавать на 5-8 коп выше, чем остальные региоы.

1) Мама любит скорость? :wink:
2) мвф нет, а гоп-стоп на 7 км есть - премия за риск?
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 21:30

Shustoff

не думали что блок про Украину появился сегодня? и что скриншот когда он делался соответствовал действительности на тот момент?
(вебархив не содержит данных за сегодня/вчера - последняя копия страницы за 30 мая)

https://web.archive.org/web/20200530112 ... index.aspx

http://webcache.googleusercontent.com/s ... index.aspx

Вот кстати еще

(3 июня 2020, 10:37)
https://lb.ua/economics/2020/06/03/4590 ... rammu.html

(3 июня 2020, 21:12)
https://lb.ua/economics/2020/06/03/4590 ... rammu.html

Так что похоже на что именно сегодня добавили блок с Украиной
Востаннє редагувалось DmitryZP в Сер 03 чер, 2020 21:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 21:31

  DmitryZP написав:Shustoff

не думали что блок про Украину появился сегодня? и что скриншот когда он делался соответствовал действительности на тот момент?
(вебархив не содержит данных за сегодня/вчера - последняя копия страницы за 30 мая)

Блок появился, а страна.юа апдейт как нормальные ресурсы не сделала ;)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 21:36

stm

ну ресурс lb.ua сделал

то что страна еще та помойка не отрицаю
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 21:53

Апдейт на сайте МВФ, в котором появилась Украина в расписании заседаний, датировано 3.06. 13:04:38ET (ET - Eastern Time). Разница ЕТ с киевским временем - 7 часов.

Т.е. появилось оно в 20:04 по Киеву. Полтора часа назад (грубо). Так что все могут расслабиться и перестать спорить :)
Завтра прочитаем в новостях.
Искатель
 
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