Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 чер, 2020 19:06
У Бени праздник, родились два внука-близнеца, наследники.
Банкирами будут ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Додано: Сер 03 чер, 2020 20:18
freeze написав:
У Бени праздник, родились два внука-близнеца, наследники.
Банкирами будут ?
Здравствуйте .
Можно Поздравить Игоря Валериевича .
Это Большое Счастье !
НО .....младшенький ,обязательно будет скрипачем или гинекологом .
На окнах продажа 26.80
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холява
в Сер 03 чер, 2020 20:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 20:24
Captain Obvious написав:
Одесса продолжает упорно продавать на 5-8 коп выше чем остальные региоы.
В Одессу валюту поставляли секс-туристы из Турции. Пока авиасообщение закрыто, и будет выше.
Zebra
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Додано: Сер 03 чер, 2020 21:04
Moneta написав:
МВФ не включил кредитную программу с Украиной в повестку дня на начало июня
Вопрос заключения новой кредитной программы stand-by для Украины отсутствует в повестке дня заседаний совета директоров Международного валютного фонда, составленной на начало июня.
Об этом свидетельствуют данные на сайте фонда.
P.S. классные у нас соседи в послужном списке. А когда-то говорили о второй Франции
https://www.imf.org/external/NP/SEC/bc/eng/index.aspx
Смотрим дату 9 июня.
А за цитирование "сраны.юа" я бы уже начинал тут банить.
Shustoff
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Додано: Сер 03 чер, 2020 21:08
Captain Obvious написав:
Одесса продолжает упорно продавать на 5-8 коп выше, чем остальные региоы.
1) Мама любит скорость?
2) мвф нет, а гоп-стоп на 7 км есть - премия за риск?
matroSkin
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Додано: Сер 03 чер, 2020 21:30
Shustoff
не думали что блок про Украину появился сегодня? и что скриншот когда он делался соответствовал действительности на тот момент?
(вебархив не содержит данных за сегодня/вчера - последняя копия страницы за 30 мая)
https://web.archive.org/web/20200530112 ... index.aspx http://webcache.googleusercontent.com/s ... index.aspx
Вот кстати еще
(3 июня 2020, 10:37)
https://lb.ua/economics/2020/06/03/4590 ... rammu.html
(3 июня 2020, 21:12)
https://lb.ua/economics/2020/06/03/4590 ... rammu.html
Так что похоже на что именно сегодня добавили блок с Украиной
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DmitryZP
в Сер 03 чер, 2020 21:35, всього редагувалось 1 раз.
DmitryZP
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Додано: Сер 03 чер, 2020 21:31
DmitryZP написав: Shustoff
не думали что блок про Украину появился сегодня? и что скриншот когда он делался соответствовал действительности на тот момент?
(вебархив не содержит данных за сегодня/вчера - последняя копия страницы за 30 мая)
Блок появился, а страна.юа апдейт как нормальные ресурсы не сделала
stm
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Додано: Сер 03 чер, 2020 21:36
stm ну ресурс lb.ua сделал то что страна еще та помойка не отрицаю
DmitryZP
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Додано: Сер 03 чер, 2020 21:53
Апдейт на сайте МВФ, в котором появилась Украина в расписании заседаний, датировано 3.06. 13:04:38ET (ET - Eastern Time). Разница ЕТ с киевским временем - 7 часов.
Т.е. появилось оно в 20:04 по Киеву. Полтора часа назад (грубо). Так что все могут расслабиться и перестать спорить
Завтра прочитаем в новостях.
Искатель
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