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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5580558155825583

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 367
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
10%
36
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
50
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
17
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
71
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 22:12

  freeze написав:Забавно, что многие просто не догоняют, что такое унижение и мазохизм :roll:
Руанда, Папуа-Новая Гвинея, Украина ...
Если папуасы станцуют с бубнами и выполнят все требования, то им одолжат бусы по цене и в залоге острова Манхеттен :mrgreen:
Долгие продолжительные благодарственные аплодисменты :mrgreen:


более того, доказывают, что это перемога. :mrgreen:

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Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 22:24

  freeze написав:Забавно, что многие просто не догоняют, что такое унижение и мазохизм :roll:
Руанда, Папуа-Новая Гвинея, Украина ...
Если папуасы станцуют с бубнами и выполнят все требования, то им одолжат бусы по цене и в залоге острова Манхеттен :mrgreen:
Долгие продолжительные благодарственные аплодисменты :mrgreen:

Фриз, нехватка и дыра 300млрд. Давайте Ваш вариант, что бы не прибегать к заемным деньгам под 2,5%+реформы высшего суда Украины (чудно, но именно последнее так не нравится бенефициарам страны.юа, Монета нам ещё не раз процитирует как МВФ требует закопать бабушку и дедушку) :)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 22:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Гривна как всегда в своем репертуаре - МВФ откладывает решение, она укрепляется.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 22:34

freeze чекаєм на появу Банка "СТЄРЄО"
19professor69
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 22:48

  Shustoff написав:
https://www.imf.org/external/NP/SEC/bc/eng/index.aspx

Смотрим дату 9 июня.

А за цитирование "сраны.юа" я бы уже начинал тут банить.


Заходите в любой google-cache viewer и смотрите историю изменений страницы.

Тогда не будут мерещиться ни сраны.юа, ни иллюминаты.

PS: плюсанувшим тоже очень рекомендую
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 23:02

https://youtu.be/k61y4AATKHU

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 23:14

  stm написав:
  freeze написав:Забавно, что многие просто не догоняют, что такое унижение и мазохизм
Руанда, Папуа-Новая Гвинея, Украина ...
Если папуасы станцуют с бубнами и выполнят все требования, то им одолжат бусы по цене и в залоге острова Манхеттен
Долгие продолжительные благодарственные аплодисменты

Фриз, нехватка и дыра 300млрд. Давайте Ваш вариант, что бы не прибегать к заемным деньгам под 2,5%+реформы высшего суда Украины (чудно, но именно последнее так не нравится бенефициарам страны.юа, Монета нам ещё не раз процитирует как МВФ требует закопать бабушку и дедушку


Так вроде дыра исключительно потому что надо бусы с процентами отдавать назад ? :mrgreen:

А пожоще никак нельзя с Ротшильдами и прочими рептилоидами ? Они деньги назад хотят получить в принципе хоть когда нибудь?

Аргентина правильно себя ведёт, мы не можем отдавать больше 20 % ВВП, не нравится - утритесь слезами :mrgreen:

У меня был период в жизни, когда я был должен двум частным кредиторам не одну сотню К зеленых. А денег у меня было минус ноль.

Зы написал, а потом стер увлекательную и поучительную историю моих переговоров с кредиторами, а то деанонимизируюсь, вдруг участники переговоров узнают
В нашем деле осмотрительность важна.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 23:40

  freeze написав:
  stm написав:
  freeze написав:Забавно, что многие просто не догоняют, что такое унижение и мазохизм
Руанда, Папуа-Новая Гвинея, Украина ...
Если папуасы станцуют с бубнами и выполнят все требования, то им одолжат бусы по цене и в залоге острова Манхеттен
Долгие продолжительные благодарственные аплодисменты

Фриз, нехватка и дыра 300млрд. Давайте Ваш вариант, что бы не прибегать к заемным деньгам под 2,5%+реформы высшего суда Украины (чудно, но именно последнее так не нравится бенефициарам страны.юа, Монета нам ещё не раз процитирует как МВФ требует закопать бабушку и дедушку


Так вроде дыра исключительно потому что надо бусы с процентами отдавать назад ? :mrgreen:

А пожоще никак нельзя с Ротшильдами и прочими рептилоидами ? Они деньги назад хотят получить в принципе хоть когда нибудь?

Аргентина правильно себя ведёт, мы не можем отдавать больше 20 % ВВП, не нравится - утритесь слезами :mrgreen:

У меня был период в жизни, когда я был должен двум частным кредиторам не одну сотню К зеленых. А денег у меня было минус ноль.

Зы написал, а потом стер увлекательную и поучительную историю моих переговоров с кредиторами, а то деанонимизируюсь, вдруг участники переговоров узнают
В нашем деле осмотрительность важна.

Важна, осторожность, это очень приветствую.
Но по поводу Аргентины и её песо, они очень плохо себя чувствуют, т.е. бусы остаются у вас, но обменять товаров на них можно с каждым днём всё меньше, а потом более голодные ваши соседи объединяются, что бы всё равно забрать у вас бусы и разбить витрину. Поэтому повесть очень печальна: выбор сводится к простому отдать бусы и заработать за год +2,5%, что не поверите реально, либо драпать при первой неотдаче бус Ротшильдам и прочим рептилоидам очень быстро и далеко, иначе свои же папуасы и бус, и жизни лишат ;) далеко не все пережили переговоры со своими кредиторами )))
stm
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