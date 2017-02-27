Додано: Сер 03 чер, 2020 23:40

freeze написав: stm написав: freeze написав: Забавно, что многие просто не догоняют, что такое унижение и мазохизм

Руанда, Папуа-Новая Гвинея, Украина ...

Если папуасы станцуют с бубнами и выполнят все требования, то им одолжат бусы по цене и в залоге острова Манхеттен

Долгие продолжительные благодарственные аплодисменты Забавно, что многие просто не догоняют, что такое унижение и мазохизмРуанда, Папуа-Новая Гвинея, Украина ...Если папуасы станцуют с бубнами и выполнят все требования, то им одолжат бусы по цене и в залоге острова МанхеттенДолгие продолжительные благодарственные аплодисменты

Фриз, нехватка и дыра 300млрд. Давайте Ваш вариант, что бы не прибегать к заемным деньгам под 2,5%+реформы высшего суда Украины (чудно, но именно последнее так не нравится бенефициарам страны.юа, Монета нам ещё не раз процитирует как МВФ требует закопать бабушку и дедушку Фриз, нехватка и дыра 300млрд. Давайте Ваш вариант, что бы не прибегать к заемным деньгам под 2,5%+реформы высшего суда Украины (чудно, но именно последнее так не нравится бенефициарам страны.юа, Монета нам ещё не раз процитирует как МВФ требует закопать бабушку и дедушку



Так вроде дыра исключительно потому что надо бусы с процентами отдавать назад ?



А пожоще никак нельзя с Ротшильдами и прочими рептилоидами ? Они деньги назад хотят получить в принципе хоть когда нибудь?



Аргентина правильно себя ведёт, мы не можем отдавать больше 20 % ВВП, не нравится - утритесь слезами



У меня был период в жизни, когда я был должен двум частным кредиторам не одну сотню К зеленых. А денег у меня было минус ноль.



Зы написал, а потом стер увлекательную и поучительную историю моих переговоров с кредиторами, а то деанонимизируюсь, вдруг участники переговоров узнают

В нашем деле осмотрительность важна. Так вроде дыра исключительно потому что надо бусы с процентами отдавать назад ?А пожоще никак нельзя с Ротшильдами и прочими рептилоидами ? Они деньги назад хотят получить в принципе хоть когда нибудь?Аргентина правильно себя ведёт, мы не можем отдавать больше 20 % ВВП, не нравится - утритесь слезамиУ меня был период в жизни, когда я был должен двум частным кредиторам не одну сотню К зеленых. А денег у меня было минус ноль.Зы написал, а потом стер увлекательную и поучительную историю моих переговоров с кредиторами, а то деанонимизируюсь, вдруг участники переговоров узнаютВ нашем деле осмотрительность важна.

Важна, осторожность, это очень приветствую.Но по поводу Аргентины и её песо, они очень плохо себя чувствуют, т.е. бусы остаются у вас, но обменять товаров на них можно с каждым днём всё меньше, а потом более голодные ваши соседи объединяются, что бы всё равно забрать у вас бусы и разбить витрину. Поэтому повесть очень печальна: выбор сводится к простому отдать бусы и заработать за год +2,5%, что не поверите реально, либо драпать при первой неотдаче бус Ротшильдам и прочим рептилоидам очень быстро и далеко, иначе свои же папуасы и бус, и жизни лишатдалеко не все пережили переговоры со своими кредиторами )))