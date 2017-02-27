freeze написав:Забавно, что многие просто не догоняют, что такое унижение и мазохизм Руанда, Папуа-Новая Гвинея, Украина ... Если папуасы станцуют с бубнами и выполнят все требования, то им одолжат бусы по цене и в залоге острова Манхеттен Долгие продолжительные благодарственные аплодисменты
более того, доказывают, что это перемога.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
freeze написав:Забавно, что многие просто не догоняют, что такое унижение и мазохизм Руанда, Папуа-Новая Гвинея, Украина ... Если папуасы станцуют с бубнами и выполнят все требования, то им одолжат бусы по цене и в залоге острова Манхеттен Долгие продолжительные благодарственные аплодисменты
Фриз, нехватка и дыра 300млрд. Давайте Ваш вариант, что бы не прибегать к заемным деньгам под 2,5%+реформы высшего суда Украины (чудно, но именно последнее так не нравится бенефициарам страны.юа, Монета нам ещё не раз процитирует как МВФ требует закопать бабушку и дедушку)
freeze написав:Забавно, что многие просто не догоняют, что такое унижение и мазохизм Руанда, Папуа-Новая Гвинея, Украина ... Если папуасы станцуют с бубнами и выполнят все требования, то им одолжат бусы по цене и в залоге острова Манхеттен Долгие продолжительные благодарственные аплодисменты
Фриз, нехватка и дыра 300млрд. Давайте Ваш вариант, что бы не прибегать к заемным деньгам под 2,5%+реформы высшего суда Украины (чудно, но именно последнее так не нравится бенефициарам страны.юа, Монета нам ещё не раз процитирует как МВФ требует закопать бабушку и дедушку
Так вроде дыра исключительно потому что надо бусы с процентами отдавать назад ?
А пожоще никак нельзя с Ротшильдами и прочими рептилоидами ? Они деньги назад хотят получить в принципе хоть когда нибудь?
Аргентина правильно себя ведёт, мы не можем отдавать больше 20 % ВВП, не нравится - утритесь слезами
У меня был период в жизни, когда я был должен двум частным кредиторам не одну сотню К зеленых. А денег у меня было минус ноль.
Зы написал, а потом стер увлекательную и поучительную историю моих переговоров с кредиторами, а то деанонимизируюсь, вдруг участники переговоров узнают В нашем деле осмотрительность важна.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Забавно, что многие просто не догоняют, что такое унижение и мазохизм Руанда, Папуа-Новая Гвинея, Украина ... Если папуасы станцуют с бубнами и выполнят все требования, то им одолжат бусы по цене и в залоге острова Манхеттен Долгие продолжительные благодарственные аплодисменты
Фриз, нехватка и дыра 300млрд. Давайте Ваш вариант, что бы не прибегать к заемным деньгам под 2,5%+реформы высшего суда Украины (чудно, но именно последнее так не нравится бенефициарам страны.юа, Монета нам ещё не раз процитирует как МВФ требует закопать бабушку и дедушку
Так вроде дыра исключительно потому что надо бусы с процентами отдавать назад ?
А пожоще никак нельзя с Ротшильдами и прочими рептилоидами ? Они деньги назад хотят получить в принципе хоть когда нибудь?
Аргентина правильно себя ведёт, мы не можем отдавать больше 20 % ВВП, не нравится - утритесь слезами
У меня был период в жизни, когда я был должен двум частным кредиторам не одну сотню К зеленых. А денег у меня было минус ноль.
Зы написал, а потом стер увлекательную и поучительную историю моих переговоров с кредиторами, а то деанонимизируюсь, вдруг участники переговоров узнают В нашем деле осмотрительность важна.
Важна, осторожность, это очень приветствую. Но по поводу Аргентины и её песо, они очень плохо себя чувствуют: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/08/14/650608/index.amp https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/09/2/651158/index.amp т.е. бусы остаются у вас новый президент это обещал ещё перед выборами(так сказать главная программа), но обменять товаров на них можно с каждым днём всё меньше, а потом когда дефолт уже вот-вот, можно дойти и до Венесуэлы, когда более голодные ваши соседи объединяются, что бы всё равно забрать у вас бусы и разбить витрину. Поэтому повесть очень печальна: выбор сводится к простому отдать бусы и заработать за год +2,5%, что не поверите реально, либо драпать при первой неотдаче бус Ротшильдам и прочим рептилоидам очень быстро и далеко, иначе свои же папуасы и бус, и жизни лишат далеко не все пережили переговоры со своими кредиторами )))
Востаннє редагувалось stm в Чет 04 чер, 2020 00:04, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:Но по поводу Аргентины и её песо, они очень плохо себя чувствуют, т.е. бусы остаются у вас, но обменять товаров на них можно с каждым днём всё меньше, а потом более голодные ваши соседи объединяются, что бы всё равно забрать у вас бусы и разбить витрину. Поэтому повесть очень печальна: выбор сводится к простому отдать бусы и заработать за год +2,5%, что не поверите реально, либо драпать при первой неотдаче бус Ротшильдам и прочим рептилоидам очень быстро и далеко, иначе свои же папуасы и бус, и жизни лишат далеко не все пережили переговоры со своими кредиторами )))
Здесь дело в более глобальном. Совершенно не идет речь о привлечении инвестиций или поднятии производства, о развитии новых технологий, сейчас речь идет в стиле а ля-ломбард у кого сшибнуть денег.
Может кто-то испытывает мазохистскую радость, что кинули деньжат за выполнение каких то требований, но у меня все это называется - гребаный стыд . У каждого свои ощущения
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.