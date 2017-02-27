freeze написав:Здесь дело в более глобальном. Совершенно не идет речь о привлечении инвестиций или поднятии производства, о развитии новых технологий, сейчас речь идет в стиле а ля-ломбард у кого сшибнуть денег.
Мене завжди цікавило А де мільйони підприємців які стоять в черзі за інвестиціями( і при цьому готові закласти своє майно для того щоб отримати можливість розвивати свій бізнес)? Бо якщо їх не має... то олігархам(місцевим) ці інвестиції як мертвому припарка...та й населення буде дуже невдоволене з фразою Знову все багатим... а нам на халяву не роздають... От МВФ і на шпагаті Віддати щоб прожерли (пофік хто ,люмпени чи олігархи) - так не буде чого забрати А віддати на розвиток виробництва - так нікому...
stm написав:Но по поводу Аргентины и её песо, они очень плохо себя чувствуют, т.е. бусы остаются у вас, но обменять товаров на них можно с каждым днём всё меньше, а потом более голодные ваши соседи объединяются, что бы всё равно забрать у вас бусы и разбить витрину. Поэтому повесть очень печальна: выбор сводится к простому отдать бусы и заработать за год +2,5%, что не поверите реально, либо драпать при первой неотдаче бус Ротшильдам и прочим рептилоидам очень быстро и далеко, иначе свои же папуасы и бус, и жизни лишат далеко не все пережили переговоры со своими кредиторами )))
Здесь дело в более глобальном. Совершенно не идет речь о привлечении инвестиций или поднятии производства, о развитии новых технологий, сейчас речь идет в стиле а ля-ломбард у кого сшибнуть денег.
Может кто-то испытывает мазохистскую радость, что кинули деньжат за выполнение каких то требований, но у меня все это называется - гребаный стыд . У каждого свои ощущения
Правда смотрю наши депутаты артачатся, свои условия рептилоидам пытаются диктовать, https://korrespondent.net/amp/4236737-v-rade-otverhauit-novye-uslovyia-mvf МВФ видимо не просто так переносит повестку... Так что можем ещё и гордо отказаться и остаться с бусами наедине, ну и смотрите ссылки выше, что будет при Аргентинском сценарии который так любят упоминать как благо )))
stm написав:Но по поводу Аргентины и её песо, они очень плохо себя чувствуют, т.е. бусы остаются у вас, но обменять товаров на них можно с каждым днём всё меньше, а потом более голодные ваши соседи объединяются, что бы всё равно забрать у вас бусы и разбить витрину. Поэтому повесть очень печальна: выбор сводится к простому отдать бусы и заработать за год +2,5%, что не поверите реально, либо драпать при первой неотдаче бус Ротшильдам и прочим рептилоидам очень быстро и далеко, иначе свои же папуасы и бус, и жизни лишат далеко не все пережили переговоры со своими кредиторами )))
Здесь дело в более глобальном. Совершенно не идет речь о привлечении инвестиций или поднятии производства, о развитии новых технологий, сейчас речь идет в стиле а ля-ломбард у кого сшибнуть денег.
Может кто-то испытывает мазохистскую радость, что кинули деньжат за выполнение каких то требований, но у меня все это называется - гребаный стыд . У каждого свои ощущения
Гребаный стыд был, когда выбрали перекрасившегося партократа кравчука и он сдал ядерное оружие мошенникам и агрессору и всю страну бандюкам, когда юлькин упырь сдал Крым, когда агенты кремля завели парней в котел под Иловайском...