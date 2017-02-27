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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5581558255835584

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 368
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
10%
36
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
50
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
17
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
72
Всього голосів : 368
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 00:14

  freeze написав:Здесь дело в более глобальном.
Совершенно не идет речь о привлечении инвестиций или поднятии производства, о развитии новых технологий, сейчас речь идет в стиле а ля-ломбард у кого сшибнуть денег.
Мене завжди цікавило
А де мільйони підприємців які стоять в черзі за інвестиціями( і при цьому готові закласти своє майно для того щоб отримати можливість розвивати свій бізнес)?
Бо якщо їх не має... то олігархам(місцевим) ці інвестиції як мертвому припарка...та й населення буде дуже невдоволене з фразою
Знову все багатим... а нам на халяву не роздають...
От МВФ і на шпагаті
Віддати щоб прожерли (пофік хто ,люмпени чи олігархи) - так не буде чого забрати
А віддати на розвиток виробництва - так нікому...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 00:26

  freeze написав:
stm написав:Но по поводу Аргентины и её песо, они очень плохо себя чувствуют, т.е. бусы остаются у вас, но обменять товаров на них можно с каждым днём всё меньше, а потом более голодные ваши соседи объединяются, что бы всё равно забрать у вас бусы и разбить витрину. Поэтому повесть очень печальна: выбор сводится к простому отдать бусы и заработать за год +2,5%, что не поверите реально, либо драпать при первой неотдаче бус Ротшильдам и прочим рептилоидам очень быстро и далеко, иначе свои же папуасы и бус, и жизни лишат ;) далеко не все пережили переговоры со своими кредиторами )))


Здесь дело в более глобальном.
Совершенно не идет речь о привлечении инвестиций или поднятии производства, о развитии новых технологий, сейчас речь идет в стиле а ля-ломбард у кого сшибнуть денег.

Может кто-то испытывает мазохистскую радость, что кинули деньжат за выполнение каких то требований, но у меня все это называется - гребаный стыд . У каждого свои ощущения

Правда смотрю наши депутаты артачатся, свои условия рептилоидам пытаются диктовать,
https://korrespondent.net/amp/4236737-v-rade-otverhauit-novye-uslovyia-mvf
МВФ видимо не просто так переносит повестку... Так что можем ещё и гордо отказаться и остаться с бусами наедине, ну и смотрите ссылки выше, что будет при Аргентинском сценарии который так любят упоминать как благо )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 00:34

  freeze написав:
stm написав:Но по поводу Аргентины и её песо, они очень плохо себя чувствуют, т.е. бусы остаются у вас, но обменять товаров на них можно с каждым днём всё меньше, а потом более голодные ваши соседи объединяются, что бы всё равно забрать у вас бусы и разбить витрину. Поэтому повесть очень печальна: выбор сводится к простому отдать бусы и заработать за год +2,5%, что не поверите реально, либо драпать при первой неотдаче бус Ротшильдам и прочим рептилоидам очень быстро и далеко, иначе свои же папуасы и бус, и жизни лишат ;) далеко не все пережили переговоры со своими кредиторами )))


Здесь дело в более глобальном.
Совершенно не идет речь о привлечении инвестиций или поднятии производства, о развитии новых технологий, сейчас речь идет в стиле а ля-ломбард у кого сшибнуть денег.

Может кто-то испытывает мазохистскую радость, что кинули деньжат за выполнение каких то требований, но у меня все это называется - гребаный стыд . У каждого свои ощущения

Гребаный стыд был, когда выбрали перекрасившегося партократа кравчука и он сдал ядерное оружие мошенникам и агрессору и всю страну бандюкам, когда юлькин упырь сдал Крым, когда агенты кремля завели парней в котел под Иловайском...
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 00:55

freeze, правильно ли я понимаю, что это "гребаный стыд" ?
  freeze написав:Может кто-то испытывает мазохистскую радость, что кинули деньжат за выполнение каких то требований, но у меня все это называется - гребаный стыд . У каждого свои ощущения

а это бравада ?
  freeze написав:У меня был период в жизни, когда я был должен двум частным кредиторам не одну сотню К зеленых. А денег у меня было минус ноль.

Почему Вы думаете, что Украина тупее Вас и не вылезет из долгов ?
Игорь
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