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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 чер, 2020 22:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Гривна как всегда в своем репертуаре - МВФ откладывает решение, она укрепляется.
Додано: Сер 03 чер, 2020 23:02
https://youtu.be/k61y4AATKHU
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 03 чер, 2020 23:14
Так вроде дыра исключительно потому что надо бусы с процентами отдавать назад ?
А пожоще никак нельзя с Ротшильдами и прочими рептилоидами ? Они деньги назад хотят получить в принципе хоть когда нибудь?
Аргентина правильно себя ведёт, мы не можем отдавать больше 20 % ВВП, не нравится - утритесь слезами
У меня был период в жизни, когда я был должен двум частным кредиторам не одну сотню К зеленых. А денег у меня было минус ноль.
Зы написал, а потом стер увлекательную и поучительную историю моих переговоров с кредиторами, а то деанонимизируюсь, вдруг участники переговоров узнают
В нашем деле осмотрительность важна.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 03 чер, 2020 23:40
Важна, осторожность, это очень приветствую.
Но по поводу Аргентины и её песо, они очень плохо себя чувствуют:
т.е. бусы остаются у вас новый президент это обещал ещё перед выборами(так сказать главная программа), но обменять товаров на них можно с каждым днём всё меньше, а потом когда дефолт уже вот-вот, можно дойти и до Венесуэлы, когда более голодные ваши соседи объединяются, что бы всё равно забрать у вас бусы и разбить витрину. Поэтому повесть очень печальна: выбор сводится к простому отдать бусы и заработать за год +2,5%, что не поверите реально, либо драпать при первой неотдаче бус Ротшильдам и прочим рептилоидам очень быстро и далеко, иначе свои же папуасы и бус, и жизни лишат далеко не все пережили переговоры со своими кредиторами )))
Востаннє редагувалось stm в Чет 04 чер, 2020 00:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 04 чер, 2020 00:03
Весь транш пойдет напрямую в бюджет, конвертнуть его, по идее, желательно по как можно более высокому курсу (пусть даже конвертнут только часть). С завтрашнего дня и до среды вверх? Кто что думает?
Додано: Чет 04 чер, 2020 00:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Здесь дело в более глобальном.
Совершенно не идет речь о привлечении инвестиций или поднятии производства, о развитии новых технологий, сейчас речь идет в стиле а ля-ломбард у кого сшибнуть денег.
Может кто-то испытывает мазохистскую радость, что кинули деньжат за выполнение каких то требований, но у меня все это называется - гребаный стыд . У каждого свои ощущения
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 04 чер, 2020 00:14
Мене завжди цікавило
А де мільйони підприємців які стоять в черзі за інвестиціями( і при цьому готові закласти своє майно для того щоб отримати можливість розвивати свій бізнес)?
Бо якщо їх не має... то олігархам(місцевим) ці інвестиції як мертвому припарка...та й населення буде дуже невдоволене з фразою
Знову все багатим... а нам на халяву не роздають...
От МВФ і на шпагаті
Віддати щоб прожерли (пофік хто ,люмпени чи олігархи) - так не буде чого забрати
А віддати на розвиток виробництва - так нікому...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 04 чер, 2020 00:26
Правда смотрю наши депутаты артачатся, свои условия рептилоидам пытаются диктовать,
МВФ видимо не просто так переносит повестку... Так что можем ещё и гордо отказаться и остаться с бусами наедине, ну и смотрите ссылки выше, что будет при Аргентинском сценарии который так любят упоминать как благо )))
Додано: Чет 04 чер, 2020 08:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А що Ви такий весь мудрий пропонуєте? Відмінити пандемію? Пандемія стій : раз,два? Так, чи як? А з дефіцитом бюджету що пропонуєте? Урізати пенсії в раз так п'ять - нехай здихають, всеодно толку від них ніякого, лише обуза, чи може зарплати воєнним і медикам взагалі відмінити? Га? Перші зі зброєю самі себе прогодують, прийдуть до Вас і чемно попросять, а другим пацієнти не дадуть померти голодною смертю, жити ж всім хочеться! Чи може податки для Вас збільшити разів в десять і таки примусити Вас їх платити на повну катушку обклавши червоними прапорцями - касовими апаратами - денними звітами, кожномісячними документальними перевірками та сертифікатами укрсепро всіх Ваших лампочок якими торгуєте як вовків на полюванні. Такий вихід Ви пропонуєте?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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