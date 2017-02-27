Додано: Сер 03 чер, 2020 23:40

Важна, осторожность, это очень приветствую.Но по поводу Аргентины и её песо, они очень плохо себя чувствуют:т.е. бусы остаются у вас новый президент это обещал ещё перед выборами(так сказать главная программа), но обменять товаров на них можно с каждым днём всё меньше, а потом когда дефолт уже вот-вот, можно дойти и до Венесуэлы, когда более голодные ваши соседи объединяются, что бы всё равно забрать у вас бусы и разбить витрину. Поэтому повесть очень печальна: выбор сводится к простому отдать бусы и заработать за год +2,5%, что не поверите реально, либо драпать при первой неотдаче бус Ротшильдам и прочим рептилоидам очень быстро и далеко, иначе свои же папуасы и бус, и жизни лишатдалеко не все пережили переговоры со своими кредиторами )))