Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что условия, которые выдвигает для Украины Международный валютный фонд (МВФ) по новым кредитам являются крайне сложными и во многом неприемлемыми.
Об этом политик заявил в эфире телеканала "Украина 24".
Давид Арахамия признал, что Киев ожидает первый транш по программе stand-by уже на следующей неделе.
"В чем двузначность толкования... Есть программа stand-by, там никаких условий нет, ждем кредит уже на следующей неделе. А дальше есть новая программа сотрудничества с МВФ, где есть проект меморандума, в котором многие вещи изложены так, что скорее всего не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом. Тут придется вести жесткие переговоры и не факт, что они приведут к какому-то успеху", - заявил Давид Арахамия.
ОлегВМ написав:Весь транш пойдет напрямую в бюджет, конвертнуть его, по идее, желательно по как можно более высокому курсу (пусть даже конвертнут только часть). С завтрашнего дня и до среды вверх? Кто что думает?
да никто его конвертировать на рынке не будет - НБУ сделает эмиссию гривни, выдаст правительству, которое отдаст ему доллары в резервы. А по курсу можно всегда тихо договориться Вопрос только дадут ли транш и когда ?