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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5581558255835584

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 368
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
10%
36
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
50
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
17
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
72
Всього голосів : 368
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 08:26

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что условия, которые выдвигает для Украины Международный валютный фонд (МВФ) по новым кредитам являются крайне сложными и во многом неприемлемыми.

Об этом политик заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Давид Арахамия признал, что Киев ожидает первый транш по программе stand-by уже на следующей неделе.

"В чем двузначность толкования... Есть программа stand-by, там никаких условий нет, ждем кредит уже на следующей неделе. А дальше есть новая программа сотрудничества с МВФ, где есть проект меморандума, в котором многие вещи изложены так, что скорее всего не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом. Тут придется вести жесткие переговоры и не факт, что они приведут к какому-то успеху", - заявил Давид Арахамия.
kwon
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 08:35

  ОлегВМ написав:Весь транш пойдет напрямую в бюджет, конвертнуть его, по идее, желательно по как можно более высокому курсу (пусть даже конвертнут только часть). С завтрашнего дня и до среды вверх? Кто что думает?


да никто его конвертировать на рынке не будет - НБУ сделает эмиссию гривни, выдаст правительству, которое отдаст ему доллары в резервы. А по курсу можно всегда тихо договориться 8)
Вопрос только дадут ли транш и когда ?
Vitalych-new
 
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