Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что условия, которые выдвигает для Украины Международный валютный фонд (МВФ) по новым кредитам являются крайне сложными и во многом неприемлемыми.
Об этом политик заявил в эфире телеканала "Украина 24".
Давид Арахамия признал, что Киев ожидает первый транш по программе stand-by уже на следующей неделе.
"В чем двузначность толкования... Есть программа stand-by, там никаких условий нет, ждем кредит уже на следующей неделе. А дальше есть новая программа сотрудничества с МВФ, где есть проект меморандума, в котором многие вещи изложены так, что скорее всего не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом. Тут придется вести жесткие переговоры и не факт, что они приведут к какому-то успеху", - заявил Давид Арахамия.
ОлегВМ написав:Весь транш пойдет напрямую в бюджет, конвертнуть его, по идее, желательно по как можно более высокому курсу (пусть даже конвертнут только часть). С завтрашнего дня и до среды вверх? Кто что думает?
да никто его конвертировать на рынке не будет - НБУ сделает эмиссию гривни, выдаст правительству, которое отдаст ему доллары в резервы. А по курсу можно всегда тихо договориться Вопрос только дадут ли транш и когда ?
somilitark написав:На сайте МВФ расписаны заседания до 10 числа включительно,на 10-е число заседания по таким близким к нам странам как Гватемала и Руанда. Может это Украина так пишется после того как нас вольют в днр\лнр?
Что касается стран. С МВФ сотрудничают и в нужный момент готовы подхватыватить шаровые займы 189 стран стран мира, включая страны-члены OECD, а также такие как Россия и Китай. То, что Украина оказалась в повестке дня вместе с Гватемалой и Руандой, ни о чем не говорит. Воля случая и совпадение во времени подготовки документов на борд. Кстати, про Руанду. Эта страна, ранее нищая и пережившая совсем недавно страшную гражданскую войну и геноцид, провела за несколько лет такие реформы и достигла таких успехов в своем развитии, что я бы только привествовал изучение ее опыта реформ нашими реформаторами. Сейчас это бурно развивающийся африканский Сингапур. Всего за несколько лет.
kwon написав:Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что условия, которые выдвигает для Украины Международный валютный фонд (МВФ) по новым кредитам являются крайне сложными и во многом неприемлемыми.
Об этом политик заявил в эфире телеканала "Украина 24".
Типа намекает, вам ничего не остается кроме как согласиться на Бенин вариант - лечь за сто миллиардов под пида-рашку и отдать своих детей в рабство русской свиноте.