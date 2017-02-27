Додано: Чет 04 чер, 2020 09:04

somilitark написав: На сайте МВФ расписаны заседания до 10 числа включительно,на 10-е число заседания по таким близким к нам странам как Гватемала и Руанда.

Может это Украина так пишется после того как нас вольют в днр\лнр?

На сайте МВФ расписаны заседания до 10 числа включительно,на 10-е число заседания по таким близким к нам странам как Гватемала и Руанда.Может это Украина так пишется после того как нас вольют в днр\лнр?

Что касается стран. С МВФ сотрудничают и в нужный момент готовы подхватыватить шаровые займы 189 стран стран мира, включая страны-члены OECD, а также такие как Россия и Китай. То, что Украина оказалась в повестке дня вместе с Гватемалой и Руандой, ни о чем не говорит. Воля случая и совпадение во времени подготовки документов на борд.Кстати, про Руанду. Эта страна, ранее нищая и пережившая совсем недавно страшную гражданскую войну и геноцид, провела за несколько лет такие реформы и достигла таких успехов в своем развитии, что я бы только привествовал изучение ее опыта реформ нашими реформаторами. Сейчас это бурно развивающийся африканский Сингапур. Всего за несколько лет.