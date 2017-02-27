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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5582558355845585>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 368
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
10%
36
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
50
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
17
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
72
Всього голосів : 368
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 08:26

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что условия, которые выдвигает для Украины Международный валютный фонд (МВФ) по новым кредитам являются крайне сложными и во многом неприемлемыми.

Об этом политик заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Давид Арахамия признал, что Киев ожидает первый транш по программе stand-by уже на следующей неделе.

"В чем двузначность толкования... Есть программа stand-by, там никаких условий нет, ждем кредит уже на следующей неделе. А дальше есть новая программа сотрудничества с МВФ, где есть проект меморандума, в котором многие вещи изложены так, что скорее всего не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом. Тут придется вести жесткие переговоры и не факт, что они приведут к какому-то успеху", - заявил Давид Арахамия.
kwon
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 08:35

  ОлегВМ написав:Весь транш пойдет напрямую в бюджет, конвертнуть его, по идее, желательно по как можно более высокому курсу (пусть даже конвертнут только часть). С завтрашнего дня и до среды вверх? Кто что думает?


да никто его конвертировать на рынке не будет - НБУ сделает эмиссию гривни, выдаст правительству, которое отдаст ему доллары в резервы. А по курсу можно всегда тихо договориться 8)
Вопрос только дадут ли транш и когда ?
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 08:48

Ціни на фрукти та ягоди в Україні знаходяться на історично високому рівні
https://fruit-ukraine.org/2020/06/03/fr ... m-sezonom/
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 09:04

  somilitark написав:На сайте МВФ расписаны заседания до 10 числа включительно,на 10-е число заседания по таким близким к нам странам как Гватемала и Руанда.
Может это Украина так пишется после того как нас вольют в днр\лнр?


Что касается стран. С МВФ сотрудничают и в нужный момент готовы подхватыватить шаровые займы 189 стран стран мира, включая страны-члены OECD, а также такие как Россия и Китай. То, что Украина оказалась в повестке дня вместе с Гватемалой и Руандой, ни о чем не говорит. Воля случая и совпадение во времени подготовки документов на борд.
Кстати, про Руанду. Эта страна, ранее нищая и пережившая совсем недавно страшную гражданскую войну и геноцид, провела за несколько лет такие реформы и достигла таких успехов в своем развитии, что я бы только привествовал изучение ее опыта реформ нашими реформаторами. Сейчас это бурно развивающийся африканский Сингапур. Всего за несколько лет. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 09:05

  jump написав:Ціни на фрукти та ягоди в Україні знаходяться на історично високому рівні
https://fruit-ukraine.org/2020/06/03/fr ... m-sezonom/

Рынки не работали, а супермаркеты вовсю использовали свое монопольное положение на рынке
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 09:11

  freeze написав:Может кто-то испытывает мазохистскую радость, что кинули деньжат за выполнение каких то требований, но у меня все это называется - гребаный стыд . У каждого свои ощущения


Тоже мне нашлась стыдливая и застенчивая девочка после трёх абортов. :oops: А быть в рабах у русской свиноты не гребаный стыд? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 09:15

  jump написав:Ціни на фрукти та ягоди в Україні знаходяться на історично високому рівні


Говорят, вишня уро+дила. Скоро гнать вовсю будем. Ждите еще и подорожание сахара. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 09:41

Утренние курсы, 9-30:
Харьков 26.76 - 26.80, большинство цен: 26.75 - 26.80 (ПОВ, опт)

Сумы 26.70 - 26.80
Полтава 26.75 - 26.85

Вчера утром: Харьков 26.80 - 26.84, Сумы и Полтава 26.75 - 26.85
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 09:42

  antey1969 написав:
  jump написав:Ціни на фрукти та ягоди в Україні знаходяться на історично високому рівні
https://fruit-ukraine.org/2020/06/03/fr ... m-sezonom/

Рынки не работали, а супермаркеты вовсю использовали свое монопольное положение на рынке

С поля цена не лучше, сети не завышают в разы, маржа стабильна +/-. Солнца нет, тепла нет, урожая нет.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 09:52

  kwon написав:Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что условия, которые выдвигает для Украины Международный валютный фонд (МВФ) по новым кредитам являются крайне сложными и во многом неприемлемыми.

Об этом политик заявил в эфире телеканала "Украина 24".



Типа намекает, вам ничего не остается кроме как согласиться на Бенин вариант - лечь за сто миллиардов под пида-рашку и отдать своих детей в рабство русской свиноте. :?
Libo
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