неужели народ будет сопротивляться своему процветанию ? или все таки власть не готова реформироваться ?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 чер, 2020 10:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
неужели народ будет сопротивляться своему процветанию ? или все таки власть не готова реформироваться ?
Додано: Чет 04 чер, 2020 10:33
Captain Obvious
по копейке опускаемся, 26.705) Киев продажи уже по 26.74
PS: как нацбанк перестарается или сити в открытую скупать начнет, полетим как всегда +20 коп ((((
Додано: Чет 04 чер, 2020 10:55
А банки все гребут и гребут )))
Нерезы скинули вчера 500 млн, банки выкупили, так же банки выкупили первичное размещение на 2,96 млрд.грн.
Із даних НБУ випливає, що в квітні обсяг ОВДП найсуттєвіше збільшився в портфелі Приватбанку (на 4,1 млрд грн до 153,3 млрд грн), Укрексімбанку (на 3,2 млрд грн до 41,5 млрд грн), Акордбанку (на 546,6 млн грн до 749,7 млн грн).
При цьому в квітні обсяг ОВДП найсуттєвіше скоротився в портфелі Ощадбанку (-1,27 млрд грн до 73,5 млрд грн), Альфа-Банку (-1,04 млрд грн), ОТП Банку (-934,6 млн грн до 3,2 млрд грн).
Живите своим умом!
Додано: Чет 04 чер, 2020 11:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 04 чер, 2020 11:29
Как думаете, к 9 числу антиконституционный суд по коломойскому закону определится?
Додано: Чет 04 чер, 2020 11:33
Нет, конечно.
Надо же хотя бы первый транш успеть получить.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 04 чер, 2020 11:38
Додано: Чет 04 чер, 2020 11:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Терминал назад деньги не выдает.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
|