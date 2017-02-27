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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5582558355845585

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 368
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
10%
36
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
50
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
17
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
72
Всього голосів : 368
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 10:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kwon написав:есть новая программа сотрудничества с МВФ, где есть проект меморандума, в котором многие вещи изложены так, что скорее всего не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом.


неужели народ будет сопротивляться своему процветанию ? или все таки власть не готова реформироваться ? :mrgreen:
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 10:33

Captain Obvious

по копейке опускаемся, 26.705) Киев продажи уже по 26.74

PS: как нацбанк перестарается или сити в открытую скупать начнет, полетим как всегда +20 коп ((((
rils33
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 10:55

А банки все гребут и гребут )))


Нерезы скинули вчера 500 млн, банки выкупили, так же банки выкупили первичное размещение на 2,96 млрд.грн.


Зображення


Із даних НБУ випливає, що в квітні обсяг ОВДП найсуттєвіше збільшився в портфелі Приватбанку (на 4,1 млрд грн до 153,3 млрд грн), Укрексімбанку (на 3,2 млрд грн до 41,5 млрд грн), Акордбанку (на 546,6 млн грн до 749,7 млн грн).

При цьому в квітні обсяг ОВДП найсуттєвіше скоротився в портфелі Ощадбанку (-1,27 млрд грн до 73,5 млрд грн), Альфа-Банку (-1,04 млрд грн), ОТП Банку (-934,6 млн грн до 3,2 млрд грн).
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  rils33 написав:полетим как всегда +20 коп ((((

а потім как всегда -30 :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:29

Как думаете, к 9 числу антиконституционный суд по коломойскому закону определится?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:33

  UA написав:Как думаете, к 9 числу антиконституционный суд по коломойскому закону определится?


Нет, конечно.
Надо же хотя бы первый транш успеть получить.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:38

  freeze написав:
  UA написав:Как думаете, к 9 числу антиконституционный суд по коломойскому закону определится?


Нет, конечно.
Надо же хотя бы первый транш успеть получить.

т.е. числу к 20 МВФ попросит Украину вернуть уже перечисленные деньги?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

UA написав:
  freeze написав:
  UA написав:Как думаете, к 9 числу антиконституционный суд по коломойскому закону определится?


Нет, конечно.
Надо же хотя бы первый транш успеть получить.

т.е. числу к 20 МВФ попросит Украину вернуть уже перечисленные деньги?


Терминал назад деньги не выдает.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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  #<1 ... 5582558355845585
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