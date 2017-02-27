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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5583558455855586

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 368
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
10%
36
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
50
28.01-28.5
9%
34
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
17
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
72
Всього голосів : 368
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:14

Уважаемые коллеги!

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Выплывет ли Украина. Взлетят ли курс и цены на бензин?

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С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:59

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