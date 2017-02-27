Рекомендуем к просмотру
С ув.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 чер, 2020 12:14
Уважаемые коллеги!
Рекомендуем к просмотру
С ув.
Додано: Чет 04 чер, 2020 15:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Как-то медленно на наличке идём вниз.
Сомневаются? Не несут?
Додано: Чет 04 чер, 2020 15:31
Ну так и МБ медленно идет НБУ еще 50 лямов выкупил) На месте НБУ я бы активнее держал курс, чтобы сливать транш по-дороже)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Чет 04 чер, 2020 15:50
Додано: Чет 04 чер, 2020 16:04
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................04.06.2020.............05.06.2020
дата розрахунку.................03.06.2020.............04.06.2020
Євро....................................29,9609...................29,9975
Долар США.........................26,7544...................26,6953
После полудня гривна укрепилась еще почти на копейку.
Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, приподнялись на полкопейки. После 11 опустились на копейку.
Как и накануне, движение вниз ускорилось во второй половине сессии. После 12 опустились на 1.5 копейки, а после обеда еще на копейку. Участниками рынка был замечен регулятор, но сегодня он появлялся эпизодически, позволяя курсу время от времени чуть двигаться, а не стоял постоянно.
Официальный курс встретили котировками 26.6700 - 26.6900. За день опустились на 3 копейки относительно открытия и на 5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Последние 2 дня мы наблюдаем очень умеренную разнонаправленную динамику в первой части сессии и тенденцию к снижению, сдерживаемую регулятором, во второй. На мой взгляд, это говорит об отсутствии сколь-нибудь серьезной эмоциональной составляющей курсообразования. Торги проходят в равновесии, пока после совершения большого количества сделок не проявится избыток предложения.
Этот день в истории:
2019 - 27.2069 (+25) -51
2018 - 26.1329 (+2) +56
2017 - 26.2809 (+1)
2016 - 25.0021 (-5)
У Привата, пожалуй, перебор, две трети активов - это много, но надо сделать поправку на то, что большую часть облигаций он не покупал - его докапитализировали облигациями. У Эксима пока меньше трети.
Додано: Чет 04 чер, 2020 16:04
Додано: Чет 04 чер, 2020 16:05
15-50:
Харьков 26.72 - 26.74 (утром 26.76 - 26.80),
дипазон цен наличного доллара, покупка-продажа: 26.70..26.72 - 26.74..26.75.
В целом курс доллара в Харькове снизился на 5 коп. В Сумах и Полтаве похожая картина.
Сумы 26.65 - 26.75 (26.70 - 26.80)
Полтава 26.70 - 26.80 (26.75 - 26.85)
Додано: Чет 04 чер, 2020 16:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Коллеги когда дол. покупать, какие прогнозы, уже можно или еще подождать?
Додано: Чет 04 чер, 2020 16:16
|