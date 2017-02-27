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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5584558555865587>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 369
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
10%
36
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
17
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
72
Всього голосів : 369
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:14

Уважаемые коллеги!

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 12:59

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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 15:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Как-то медленно на наличке идём вниз.
Сомневаются? Не несут?
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 15:31

  Captain Obvious написав:Как-то медленно на наличке идём вниз.
Сомневаются? Не несут?

Ну так и МБ медленно идет :) НБУ еще 50 лямов выкупил) На месте НБУ я бы активнее держал курс, чтобы сливать транш по-дороже)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 15:50

  Captain Obvious написав:Как-то медленно на наличке идём вниз.
Сомневаются? Не несут?

Чернівці 26.62/67
Buxx
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:04

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................04.06.2020.............05.06.2020
дата розрахунку.................03.06.2020.............04.06.2020
Євро....................................29,9609...................29,9975
Долар США.........................26,7544...................26,6953
После полудня гривна укрепилась еще почти на копейку.
Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, приподнялись на полкопейки. После 11 опустились на копейку.
Как и накануне, движение вниз ускорилось во второй половине сессии. После 12 опустились на 1.5 копейки, а после обеда еще на копейку. Участниками рынка был замечен регулятор, но сегодня он появлялся эпизодически, позволяя курсу время от времени чуть двигаться, а не стоял постоянно.
Официальный курс встретили котировками 26.6700 - 26.6900. За день опустились на 3 копейки относительно открытия и на 5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Последние 2 дня мы наблюдаем очень умеренную разнонаправленную динамику в первой части сессии и тенденцию к снижению, сдерживаемую регулятором, во второй. На мой взгляд, это говорит об отсутствии сколь-нибудь серьезной эмоциональной составляющей курсообразования. Торги проходят в равновесии, пока после совершения большого количества сделок не проявится избыток предложения.

Этот день в истории:
2019 - 27.2069 (+25) -51
2018 - 26.1329 (+2) +56

2017 - 26.2809 (+1)
2016 - 25.0021 (-5)

  zzzzzz написав:Із даних НБУ випливає, що в квітні обсяг ОВДП найсуттєвіше збільшився в портфелі Приватбанку (на 4,1 млрд грн до 153,3 млрд грн), Укрексімбанку (на 3,2 млрд грн до 41,5 млрд грн), Акордбанку (на 546,6 млн грн до 749,7 млн грн).

У Привата, пожалуй, перебор, две трети активов - это много, но надо сделать поправку на то, что большую часть облигаций он не покупал - его докапитализировали облигациями. У Эксима пока меньше трети.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:04

  Buxx написав:
  Captain Obvious написав:Как-то медленно на наличке идём вниз.
Сомневаются? Не несут?

Чернівці 26.62/67


Классно вам)
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:05

15-50:
Харьков 26.72 - 26.74 (утром 26.76 - 26.80),
дипазон цен наличного доллара, покупка-продажа: 26.70..26.72 - 26.74..26.75.
В целом курс доллара в Харькове снизился на 5 коп. В Сумах и Полтаве похожая картина.

Сумы 26.65 - 26.75 (26.70 - 26.80)
Полтава 26.70 - 26.80 (26.75 - 26.85)
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Коллеги когда дол. покупать, какие прогнозы, уже можно или еще подождать?
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:16

  тарасов написав:Коллеги когда дол. покупать, какие прогнозы, уже можно или еще подождать?

через минут 15-20 можно
kwon
 
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