Додано: Чет 04 чер, 2020 16:04

zzzzzz написав: Із даних НБУ випливає, що в квітні обсяг ОВДП найсуттєвіше збільшився в портфелі Приватбанку (на 4,1 млрд грн до 153,3 млрд грн), Укрексімбанку (на 3,2 млрд грн до 41,5 млрд грн), Акордбанку (на 546,6 млн грн до 749,7 млн грн). Із даних НБУ випливає, що в квітні обсяг ОВДП найсуттєвіше збільшився в портфелі Приватбанку (на 4,1 млрд грн до 153,3 млрд грн), Укрексімбанку (на 3,2 млрд грн до 41,5 млрд грн), Акордбанку (на 546,6 млн грн до 749,7 млн грн).

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з..................04.06.2020.............05.06.2020дата розрахунку.................03.06.2020.............04.06.2020Євро....................................29,9609...................29,9975Долар США.........................26,7544...................После полудня гривна укрепилась еще почти на копейку.Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, приподнялись на полкопейки. После 11 опустились на копейку.Как и накануне, движение вниз ускорилось во второй половине сессии. После 12 опустились на 1.5 копейки, а после обеда еще на копейку. Участниками рынка был замечен регулятор, но сегодня он появлялся эпизодически, позволяя курсу время от времени чуть двигаться, а не стоял постоянно.Официальный курс встретили котировками 26.6700 - 26.6900. За день опустились на 3 копейки относительно открытия и на 5 копеек относительно вчерашнего закрытия.Последние 2 дня мы наблюдаем очень умеренную разнонаправленную динамику в первой части сессии и тенденцию к снижению, сдерживаемую регулятором, во второй. На мой взгляд, это говорит об отсутствии сколь-нибудь серьезной эмоциональной составляющей курсообразования. Торги проходят в равновесии, пока после совершения большого количества сделок не проявится избыток предложения.Этот день в истории:2019 - 27.2069 (+25) -512018 - 26.1329 (+2) +562017 - 26.2809 (+1)2016 - 25.0021 (-5)У Привата, пожалуй, перебор, две трети активов - это много, но надо сделать поправку на то, что большую часть облигаций он не покупал - его докапитализировали облигациями. У Эксима пока меньше трети.