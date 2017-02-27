Додано: Чет 04 чер, 2020 16:50

тарасов написав: Коллеги когда дол. покупать, какие прогнозы, уже можно или еще подождать? Коллеги когда дол. покупать, какие прогнозы, уже можно или еще подождать?

Вопрос довольно риторический,я бы даже сказал,вопрос веры.После прошлогоднего чисто спекулятивного укрепления,не подкрепленного ростом ВВП или хотя бы промпроизводства,а скорее из-за желания получить плюсики в карму и карман заодно,у отслеживающих ситуацию в стране надежды на исправление ситуации и реальные реформы почти не осталось.Можно конечно перечитывать патриотические посты до бесконечности ( тут таких хватает с таблицами и графиками),но живущие в стране наблюдают реальное падение во всем,кроме зарплат топменеджеров "убыточных" госпредприятий и депутатов всех уровней.При этом хорошая мина при плохой игре имеет место быть.Исходя из этого курс пока будет такой,какой решит НБУ,благо инструментов много и пользоваться умеет.Поэтому решая,покупать валюту сегодня или нет,спросите себя-верите ли вы в обоснованное укрепление гривны до 25 например.Если искренне верите- вкладывайте в ОВДП или на депо. Если нет,то 10-20 копеек погоды не сделают,купите валюту/золото и живите спокойно.