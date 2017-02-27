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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5585558655875588>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 369
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
10%
36
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
17
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
72
Всього голосів : 369
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:22

Сибарит

В этом месяце есть крупные выплаты по овдп?

Кухар написал рост ВВП в 3 квартала на 8-10% после падения , и в 4 квартале 4%.

Это может помочь курсу на 22?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:37

Удалил
Востаннє редагувалось холява в Чет 04 чер, 2020 17:34, всього редагувалось 1 раз.
холява
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:50

  тарасов написав:Коллеги когда дол. покупать, какие прогнозы, уже можно или еще подождать?

Вопрос довольно риторический,я бы даже сказал,вопрос веры.
После прошлогоднего чисто спекулятивного укрепления,не подкрепленного ростом ВВП или хотя бы промпроизводства,а скорее из-за желания получить плюсики в карму и карман заодно,у отслеживающих ситуацию в стране надежды на исправление ситуации и реальные реформы почти не осталось.
Можно конечно перечитывать патриотические посты до бесконечности ( тут таких хватает с таблицами и графиками),но живущие в стране наблюдают реальное падение во всем,кроме зарплат топменеджеров "убыточных" госпредприятий и депутатов всех уровней.При этом хорошая мина при плохой игре имеет место быть.Исходя из этого курс пока будет такой,какой решит НБУ,благо инструментов много и пользоваться умеет.
Поэтому решая,покупать валюту сегодня или нет,спросите себя-верите ли вы в обоснованное укрепление гривны до 25 например.Если искренне верите- вкладывайте в ОВДП или на депо. Если нет,то 10-20 копеек погоды не сделают,купите валюту/золото и живите спокойно.
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heineken
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:50

Стратегія стратегічного стратега! ©®™)))

  тарасов написав:Коллеги когда дол. покупать, какие прогнозы, уже можно или еще подождать?

Я наступного тижня буду пробувати по-трошки скуплятись(малими порціями)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:55

Долярчик
ок, подожду немного... :shock:
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:56

  Долярчик написав:
  тарасов написав:Коллеги когда дол. покупать, какие прогнозы, уже можно или еще подождать?

Я наступного тижня буду пробувати по-трошки скуплятись(малими порціями)


Чому саме неступного тижня?
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:01

  Долярчик написав:
  тарасов написав:Коллеги когда дол. покупать, какие прогнозы, уже можно или еще подождать?

Я наступного тижня буду пробувати по-трошки скуплятись(малими порціями)

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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:06

Квесторе_поверніться

У меня в грн. еще столбы есть в Абанке по 18,5 проц. до конца года, но шото я очкую... :(
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:18

  heineken написав:
  тарасов написав:Коллеги когда дол. покупать, какие прогнозы, уже можно или еще подождать?

Вопрос довольно риторический,я бы даже сказал,вопрос веры.
После прошлогоднего чисто спекулятивного укрепления,не подкрепленного ростом ВВП или хотя бы промпроизводства,а скорее из-за желания получить плюсики в карму и карман заодно,у отслеживающих ситуацию в стране надежды на исправление ситуации и реальные реформы почти не осталось.
Можно конечно перечитывать патриотические посты до бесконечности ( тут таких хватает с таблицами и графиками),но живущие в стране наблюдают реальное падение во всем,кроме зарплат топменеджеров "убыточных" госпредприятий и депутатов всех уровней.При этом хорошая мина при плохой игре имеет место быть.Исходя из этого курс пока будет такой,какой решит НБУ,благо инструментов много и пользоваться умеет.
Поэтому решая,покупать валюту сегодня или нет,спросите себя-верите ли вы в обоснованное укрепление гривны до 25 например.Если искренне верите- вкладывайте в ОВДП или на депо. Если нет,то 10-20 копеек погоды не сделают,купите валюту/золото и живите спокойно.

Вы все верно описали , но парадокс Украины в том , что чем хуже в экономике - тем больше заробитчан , и следовательно - приток валюты :roll:
V tehno-teplo
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  V tehno-teplo написав:Вы все верно описали , но парадокс Украины в том , что чем хуже в экономике - тем больше заробитчан , и следовательно - приток валюты

С оттоком валюты ситуация такая же.
Вот только парадокса в этом никакого нет. Обычное саморегулирование в системе с обратной связью :)
Сибарит
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