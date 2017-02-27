Сибарит
В этом месяце есть крупные выплаты по овдп?
Кухар написал рост ВВП в 3 квартала на 8-10% после падения , и в 4 квартале 4%.
Это может помочь курсу на 22?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 чер, 2020 16:22
Сибарит
В этом месяце есть крупные выплаты по овдп?
Кухар написал рост ВВП в 3 квартала на 8-10% после падения , и в 4 квартале 4%.
Это может помочь курсу на 22?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Чет 04 чер, 2020 16:37
Удалил
Востаннє редагувалось холява в Чет 04 чер, 2020 17:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 04 чер, 2020 16:50
Вопрос довольно риторический,я бы даже сказал,вопрос веры.
После прошлогоднего чисто спекулятивного укрепления,не подкрепленного ростом ВВП или хотя бы промпроизводства,а скорее из-за желания получить плюсики в карму и карман заодно,у отслеживающих ситуацию в стране надежды на исправление ситуации и реальные реформы почти не осталось.
Можно конечно перечитывать патриотические посты до бесконечности ( тут таких хватает с таблицами и графиками),но живущие в стране наблюдают реальное падение во всем,кроме зарплат топменеджеров "убыточных" госпредприятий и депутатов всех уровней.При этом хорошая мина при плохой игре имеет место быть.Исходя из этого курс пока будет такой,какой решит НБУ,благо инструментов много и пользоваться умеет.
Поэтому решая,покупать валюту сегодня или нет,спросите себя-верите ли вы в обоснованное укрепление гривны до 25 например.Если искренне верите- вкладывайте в ОВДП или на депо. Если нет,то 10-20 копеек погоды не сделают,купите валюту/золото и живите спокойно.
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
Додано: Чет 04 чер, 2020 16:50
Стратегія стратегічного стратега! ©®™)))
Я наступного тижня буду пробувати по-трошки скуплятись(малими порціями)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 04 чер, 2020 16:56
Чому саме неступного тижня?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Чет 04 чер, 2020 17:01
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Додано: Чет 04 чер, 2020 17:06
Квесторе_поверніться
У меня в грн. еще столбы есть в Абанке по 18,5 проц. до конца года, но шото я очкую...
Додано: Чет 04 чер, 2020 17:18
Вы все верно описали , но парадокс Украины в том , что чем хуже в экономике - тем больше заробитчан , и следовательно - приток валюты
Додано: Чет 04 чер, 2020 17:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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