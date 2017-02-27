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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5585558655875588

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 369
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
10%
36
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
17
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
72
Всього голосів : 369
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:51

  proftpd66 написав:Сибарит

В этом месяце есть крупные выплаты по овдп?

Кухар написал рост ВВП в 3 квартала на 8-10% после падения , и в 4 квартале 4%.

Это может помочь курсу на 22?

Кухар може подрочити і на 16
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:53

ЕЦБ ухудшил прогноз падения экономики Еврозоны (нашего экспортного рынка №1 с долей 39%) до 8,7% в 2020-м. Восстановление экономики на докризисном уровне прогнозируется в конце 2022-го - начале 2023-го

ECB sees big 2020 recession, partial rebound next year
https://www.reuters.com/article/ecb-pol ... NKBN23B21B
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:54

  Сибарит написав:
  V tehno-teplo написав:Вы все верно описали , но парадокс Украины в том , что чем хуже в экономике - тем больше заробитчан , и следовательно - приток валюты

С оттоком валюты ситуация такая же.
Вот только парадокса в этом никакого нет. Обычное саморегулирование в системе с обратной связью :)

В якийсь момент заробітчани отримають не ВНЖ а ПМЖ, або, навіть громадянство, і парадокс зникне
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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