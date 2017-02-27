Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 чер, 2020 17:51
proftpd66 написав: Сибарит
В этом месяце есть крупные выплаты по овдп?
Кухар написал рост ВВП в 3 квартала на 8-10% после падения , и в 4 квартале 4%.
Это может помочь курсу на 22?
Кухар може подрочити і на 16
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 17:53
ЕЦБ ухудшил прогноз падения экономики Еврозоны (нашего экспортного рынка №1 с долей 39%) до 8,7% в 2020-м. Восстановление экономики на докризисном уровне прогнозируется в конце 2022-го - начале 2023-го
ECB sees big 2020 recession, partial rebound next year https://www.reuters.com/article/ecb-pol ... NKBN23B21B
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Додано: Чет 04 чер, 2020 17:54
Сибарит написав: V tehno-teplo написав:
Вы все верно описали , но парадокс Украины в том , что чем хуже в экономике - тем больше заробитчан , и следовательно - приток валюты
С оттоком валюты ситуация такая же.
Вот только парадокса в этом никакого нет. Обычное саморегулирование в системе с обратной связью
В якийсь момент заробітчани отримають не ВНЖ а ПМЖ, або, навіть громадянство, і парадокс зникне
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Чет 04 чер, 2020 09:25 ЛОБ