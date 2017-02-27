ECB sees big 2020 recession, partial rebound next year
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 чер, 2020 17:53
ЕЦБ ухудшил прогноз падения экономики Еврозоны (нашего экспортного рынка №1 с долей 39%) до 8,7% в 2020-м. Восстановление экономики на докризисном уровне прогнозируется в конце 2022-го - начале 2023-го
ECB sees big 2020 recession, partial rebound next year
Додано: Чет 04 чер, 2020 18:46
Додано: Чет 04 чер, 2020 18:50
А чего ж евро выросло?
Додано: Чет 04 чер, 2020 18:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
банк дав свіженькі 200тки із під станка із послідовними номерами...
з.і.
ідем на ПА22
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 04 чер, 2020 18:55
Стратегія стратегічного стратега! ©®™))) ч. 2
1) Трошки треба борги валютні "помазати" гуртівням.
2) І є одна теорія(недавно Юрій-61 викладав посилання) - що валюту краще купляти в першій половині місяця - а конкретно з 7 по 14число і краще на вихідних!(якщо я нічого не наплутав)
Я ще Ваше посилання не відкривав, але думаю, що там купа підводних каменів і в результаті вийде 13-14%річних
У мене також! Але я НЕ очкую, хоч трохи там і перелив за Фонд
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 04 чер, 2020 19:14
Чтобы нечто сжать, необходимо прежде расширить его.
Чтобы нечто ослабить, нужно прежде укрепить его.
Чтобы нечто уничтожить, необходимо прежде дать ему расцвести.
Чтобы нечто у кого-то отнять, нужно прежде дать ему.
(с) Дао Дэ Дзин
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 04 чер, 2020 19:15, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 04 чер, 2020 19:14
можно продать депозит как ОВГЗ?
спросите, можете в Абанке, можно ли переоформить депозит на другого человека?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Чет 04 чер, 2020 19:16
сколько он спалил? 200 изношенные почти все.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Чет 04 чер, 2020 19:21
В абанке можно сделать "онлайн-доверенность". Для этого нужны оба человека, в отделении (хозяин, и доверенное лицо). Потом приходите и получаете депозит этого человека.
Я так делал с пожилым родственником, чтоб он не таскался по кассам по окончанию депо.
По окончанию срока я по этой доверке получил депо родственника в кассе
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 04 чер, 2020 19:31
это понятно, просто интересно захотят ли они именно переоформить депозит, я открыл на 24-36 месяцев с пополнение на 20% годовых. Ставка упала к 8%
Я могу продать свои депозит по 27-32% через 6 месяцев.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
|