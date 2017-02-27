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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5585558655875588

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 369
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
10%
36
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
17
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
72
Всього голосів : 369
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:53

ЕЦБ ухудшил прогноз падения экономики Еврозоны (нашего экспортного рынка №1 с долей 39%) до 8,7% в 2020-м. Восстановление экономики на докризисном уровне прогнозируется в конце 2022-го - начале 2023-го

ECB sees big 2020 recession, partial rebound next year
https://www.reuters.com/article/ecb-pol ... NKBN23B21B
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:46

  budivelnik написав:а от гроші які ці люди перечисляли 20 років для україни не зникнуть..


а зачем им сейчас деньги в Украину присылать? Раньше можно было в банк под процент положить, сейчас процент в банке не перекрывает даже инфляцию, а риски такие, что лучше оставить в банке Европы.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:50

  zРадио написав:ЕЦБ ухудшил прогноз падения экономики Еврозоны (нашего экспортного рынка №1 с долей 39%) до 8,7% в 2020-м. Восстановление экономики на докризисном уровне прогнозируется в конце 2022-го - начале 2023-го

ECB sees big 2020 recession, partial rebound next year
https://www.reuters.com/article/ecb-pol ... NKBN23B21B

А чего ж евро выросло?
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

банк дав свіженькі 200тки із під станка із послідовними номерами...

з.і.
ідем на ПА22
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:55

Стратегія стратегічного стратега! ©®™))) ч. 2

  Investor_K написав:Чому саме неступного тижня?

1) Трошки треба борги валютні "помазати" гуртівням. :D
2) І є одна теорія(недавно Юрій-61 викладав посилання) - що валюту краще купляти в першій половині місяця - а конкретно з 7 по 14число і краще на вихідних!(якщо я нічого не наплутав)
  Квесторе_поверніться написав:Краще іпотека під 8.8%

Я ще Ваше посилання не відкривав, але думаю, що там купа підводних каменів і в результаті вийде 13-14%річних :D
  тарасов написав:У меня в грн. еще столбы есть в Абанке по 18,5 проц. до конца года, но шото я очкую...

У мене також! Але я НЕ очкую, хоч трохи там і перелив за Фонд :shock: :oops:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:14

  flyman написав:банк дав свіженькі 200тки із під станка із послідовними номерами...

з.і.
ідем на ПА22


Чтобы нечто сжать, необходимо прежде расширить его.
Чтобы нечто ослабить, нужно прежде укрепить его.
Чтобы нечто уничтожить, необходимо прежде дать ему расцвести.
Чтобы нечто у кого-то отнять, нужно прежде дать ему.

(с) Дао Дэ Дзин

:)
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 04 чер, 2020 19:15, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:14

  тарасов написав:Квесторе_поверніться

У меня в грн. еще столбы есть в Абанке по 18,5 проц. до конца года, но шото я очкую... :(


можно продать депозит как ОВГЗ?

спросите, можете в Абанке, можно ли переоформить депозит на другого человека? :)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:16

  flyman написав:банк дав свіженькі 200тки із під станка із послідовними номерами...

з.і.
ідем на ПА22


сколько он спалил? 200 изношенные почти все.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:21

  proftpd66 написав:спросите, можете в Абанке, можно ли переоформить депозит на другого человека?

В абанке можно сделать "онлайн-доверенность". Для этого нужны оба человека, в отделении (хозяин, и доверенное лицо). Потом приходите и получаете депозит этого человека.

Я так делал с пожилым родственником, чтоб он не таскался по кассам по окончанию депо.
По окончанию срока я по этой доверке получил депо родственника в кассе
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:31

  Вкладчик1234 написав:
  proftpd66 написав:спросите, можете в Абанке, можно ли переоформить депозит на другого человека?

В абанке можно сделать "онлайн-доверенность". Для этого нужны оба человека, в отделении (хозяин, и доверенное лицо). Потом приходите и получаете депозит этого человека.

Я так делал с пожилым родственником, чтоб он не таскался по кассам по окончанию депо.
По окончанию срока я по этой доверке получил депо родственника в кассе


это понятно, просто интересно захотят ли они именно переоформить депозит, я открыл на 24-36 месяцев с пополнение на 20% годовых. Ставка упала к 8%

Я могу продать свои депозит по 27-32% через 6 месяцев. :lol: :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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