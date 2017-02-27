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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5587558855895590>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 369
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
10%
36
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
17
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
72
Всього голосів : 369
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:банк дав свіженькі 200тки із під станка із послідовними номерами...


Перевірте чи є гарні серії номерів купюр

будете сміятись, але такі можна продати значно дорого колекціонерам-боністам!
напр всі однакові цифри або 123456...

(не жарт)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:39

  Вкладчик1234 написав:
  proftpd66 написав:спросите, можете в Абанке, можно ли переоформить депозит на другого человека?

В абанке можно сделать "онлайн-доверенность". Для этого нужны оба человека, в отделении (хозяин, и доверенное лицо). Потом приходите и получаете депозит этого человека.

Я так делал с пожилым родственником, чтоб он не таскался по кассам по окончанию депо.
По окончанию срока я по этой доверке получил депо родственника в кассе

не надо 2х,
достатньо 2му мати обслуговування в Абанку,
кажеш його фін.номер телефона, і цього досить, паспортні дані підтягнуть автоматом.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:40

  proftpd66 написав:
  flyman написав:банк дав свіженькі 200тки із під станка із послідовними номерами...

з.і.
ідем на ПА22


сколько он спалил? 200 изношенные почти все.

на базарі у продавців нема дрібних гривень (1,2,5,10,20), чьото я очкую що скоро інфляція рОкетой
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:42

  Сибарит написав:
  V tehno-teplo написав:Вы все верно описали , но парадокс Украины в том , что чем хуже в экономике - тем больше заробитчан , и следовательно - приток валюты

С оттоком валюты ситуация такая же.
Вот только парадокса в этом никакого нет. Обычное саморегулирование в системе с обратной связью :)

Отток тоже ОЧЕНЬ сильно уменьшился - нефть / газ покупаются за копейки , туристы перестали вывозить доллары из страны ...
espi
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:43

  greenozon написав:
  flyman написав:банк дав свіженькі 200тки із під станка із послідовними номерами...


Перевірте чи є гарні серії номерів купюр

будете сміятись, але такі можна продати значно дорого колекціонерам-боністам!
напр всі однакові цифри або 123456...

(не жарт)

погана новина - нема гарних номерів,
добра новина - без коронавіруса.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:28

По оценкам МЭРТ, падение ВВП за январь-апрель составило 5%. Отдельно апрель не публикуют, но поскольку мы знаем, что за январь-март падение составило 1,5%, то путем несложных прикидок получаем падение в апреле на уровне 15,5%.

"В комплексе со сдерживающими факторами предыдущих периодов сокращение объемов ВВП в январе-апреле 2020 года оценено Минэкономики на уровне 5%, что полностью соответствует прогнозу (в первом квартале 2020 года, по оперативной оценке Госстата, падение ВВП составило 1,5%)"

https://interfax.com.ua/news/economic/666919.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:30

Доллар соснул у евро. Может сейчас срочно часть долларов конвернуть в евро?

США проиграли войну талибам и исламскому государству.

Может проиграют и внутри США?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:31

  hxbbgaf написав:
  zРадио написав:ЕЦБ ухудшил прогноз падения экономики Еврозоны (нашего экспортного рынка №1 с долей 39%) до 8,7% в 2020-м. Восстановление экономики на докризисном уровне прогнозируется в конце 2022-го - начале 2023-го

ECB sees big 2020 recession, partial rebound next year
https://www.reuters.com/article/ecb-pol ... NKBN23B21B

А чего ж евро выросло?


Предполагаю, что на страхах американского майдана
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:33

Ай маладэц!

Президент Украины Владимир Зеленский обещает "додавить" банки для снижения ставок по кредитам в гривне до 5-6%.

"Кредиты мы "додавим" в любом случае, кредиты мы все равно сделаем для населения максимум... до 5-6%, это очень сложно, мы будем туда двигаться, – сказал он в ходе встречи с представителями туристической сферы Украины в Каменец-Подольском в четверг.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:39

  Libo написав:
  freeze написав:Может кто-то испытывает мазохистскую радость, что кинули деньжат за выполнение каких то требований, но у меня все это называется - гребаный стыд . У каждого свои ощущения


Тоже мне нашлась стыдливая и застенчивая девочка после трёх абортов. :oops: А быть в рабах у русской свиноты не гребаный стыд? :roll:


То что ты любитель gangbang в качестве принимающего с двух сторон это понятно :roll:
Дырку зашей :roll:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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