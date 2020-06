Додано: Чет 04 чер, 2020 19:39

Вкладчик1234 написав: proftpd66 написав: спросите, можете в Абанке, можно ли переоформить депозит на другого человека? спросите, можете в Абанке, можно ли переоформить депозит на другого человека?

В абанке можно сделать "онлайн-доверенность". Для этого нужны оба человека, в отделении (хозяин, и доверенное лицо). Потом приходите и получаете депозит этого человека.



Я так делал с пожилым родственником, чтоб он не таскался по кассам по окончанию депо.

не надо 2х,

достатньо 2му мати обслуговування в Абанку,

кажеш його фін.номер телефона, і цього досить, паспортні дані підтягнуть автоматом. не надо 2х,достатньо 2му мати обслуговування в Абанку,кажеш його фін.номер телефона, і цього досить, паспортні дані підтягнуть автоматом.

