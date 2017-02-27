Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 чер, 2020 19:33
flyman написав:
банк дав свіженькі 200тки із під станка із послідовними номерами...
Перевірте чи є гарні серії номерів купюр
будете сміятись, але такі можна продати значно дорого колекціонерам-боністам!
напр всі однакові цифри або 123456...
(не жарт)
greenozon
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Додано: Чет 04 чер, 2020 19:39
Вкладчик1234 написав: proftpd66 написав:
спросите, можете в Абанке, можно ли переоформить депозит на другого человека?
В абанке можно сделать "онлайн-доверенность". Для этого нужны оба человека, в отделении (хозяин, и доверенное лицо). Потом приходите и получаете депозит этого человека.
Я так делал с пожилым родственником, чтоб он не таскался по кассам по окончанию депо.
По окончанию срока я по этой доверке получил депо родственника в кассе
не надо 2х,
достатньо 2му мати обслуговування в Абанку,
кажеш його фін.номер телефона, і цього досить, паспортні дані підтягнуть автоматом.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Чет 04 чер, 2020 19:40
proftpd66 написав: flyman написав:
банк дав свіженькі 200тки із під станка із послідовними номерами...
з.і.
ідем на ПА22
сколько он спалил? 200 изношенные почти все.
на базарі у продавців нема дрібних гривень (1,2,5,10,20), чьото я очкую що скоро інфляція рОкетой
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Чет 04 чер, 2020 19:42
Сибарит написав: V tehno-teplo написав:
Вы все верно описали , но парадокс Украины в том , что чем хуже в экономике - тем больше заробитчан , и следовательно - приток валюты
С оттоком валюты ситуация такая же.
Вот только парадокса в этом никакого нет. Обычное саморегулирование в системе с обратной связью
Отток тоже ОЧЕНЬ сильно уменьшился - нефть / газ покупаются за копейки , туристы перестали вывозить доллары из страны ...
espi
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Додано: Чет 04 чер, 2020 19:43
greenozon написав: flyman написав:
банк дав свіженькі 200тки із під станка із послідовними номерами...
Перевірте чи є гарні серії номерів купюр
будете сміятись, але такі можна продати значно дорого колекціонерам-боністам!
напр всі однакові цифри або 123456...
(не жарт)
погана новина - нема гарних номерів,
добра новина - без коронавіруса.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Чет 04 чер, 2020 20:28
По оценкам МЭРТ, падение ВВП за январь-апрель составило 5%. Отдельно апрель не публикуют, но поскольку мы знаем, что за январь-март падение составило 1,5%, то путем несложных прикидок получаем
падение в апреле на уровне 15,5%
.
"В комплексе со сдерживающими факторами предыдущих периодов сокращение объемов ВВП в январе-апреле 2020 года оценено Минэкономики на уровне 5%, что полностью соответствует прогнозу (в первом квартале 2020 года, по оперативной оценке Госстата, падение ВВП составило 1,5%)" https://interfax.com.ua/news/economic/666919.html
zРадио
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Додано: Чет 04 чер, 2020 20:30
Доллар соснул у евро. Может сейчас срочно часть долларов конвернуть в евро? США проиграли войну талибам и исламскому государству. Может проиграют и внутри США?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Чет 04 чер, 2020 20:31
hxbbgaf написав: zРадио написав:
ЕЦБ ухудшил прогноз падения экономики Еврозоны (нашего экспортного рынка №1 с долей 39%) до 8,7% в 2020-м. Восстановление экономики на докризисном уровне прогнозируется в конце 2022-го - начале 2023-го
ECB sees big 2020 recession, partial rebound next year https://www.reuters.com/article/ecb-pol ... NKBN23B21B
А чего ж евро выросло?
Предполагаю, что на страхах американского майдана
zРадио
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Додано: Чет 04 чер, 2020 20:33
Ай маладэц!
Президент Украины Владимир Зеленский
обещает "додавить" банки для снижения ставок по кредитам в гривне до 5-6%. "Кредиты мы "додавим" в любом случае, кредиты мы все равно сделаем для населения максимум... до 5-6%, это очень сложно, мы будем туда двигаться, – сказал он в ходе встречи с представителями туристической сферы Украины в Каменец-Подольском в четверг.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 20:39
То что ты любитель gangbang в качестве принимающего с двух сторон это понятно
Дырку зашей
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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