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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 чер, 2020 20:40
flyman написав:
на базарі у продавців нема дрібних гривень (1,2,5,10,20), чьото я очкую що скоро інфляція рОкетой
А у вашому гаманці їх багато?..
Банкомати зазвичай менше 100 не видають, тому вся дрібна готівка вимивається з ринку.
1-2-5-10 - це вже монети.
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sergey_sryvkin
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