По оценкам МЭРТ, падение ВВП за январь-апрель составило 5%. Отдельно апрель не публикуют, но поскольку мы знаем, что за январь-март падение составило 1,5%, то путем несложных прикидок получаем падение в апреле на уровне 15,5%.
"В комплексе со сдерживающими факторами предыдущих периодов сокращение объемов ВВП в январе-апреле 2020 года оценено Минэкономики на уровне 5%, что полностью соответствует прогнозу (в первом квартале 2020 года, по оперативной оценке Госстата, падение ВВП составило 1,5%)"
flyman написав:банк дав свіженькі 200тки із під станка із послідовними номерами...
з.і. ідем на ПА22
О, а я обычно снимаю в банкоматах евронет по 20тыс так дает 500ки новехонькие и с циферками подряд, а сегодня в банке забрал "заказанные" 100тыс и для меня было две неожиданности первая это то что нужно деньги заказывать до 11:00 чтоб получить их на следующий день, а вторая то что я получил котлету дряблых 100ок
zРадио написав:ЕЦБ ухудшил прогноз падения экономики Еврозоны (нашего экспортного рынка №1 с долей 39%) до 8,7% в 2020-м. Восстановление экономики на докризисном уровне прогнозируется в конце 2022-го - начале 2023-го
Президент Украины Владимир Зеленский обещает "додавить" банки для снижения ставок по кредитам в гривне до 5-6%.
"Кредиты мы "додавим" в любом случае, кредиты мы все равно сделаем для населения максимум... до 5-6%, это очень сложно, мы будем туда двигаться, – сказал он в ходе встречи с представителями туристической сферы Украины в Каменец-Подольском в четверг.