|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 чер, 2020 21:21
Товарищи, какие терминалы пополняют купюру в 1000грн?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 2985
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 174 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 04 чер, 2020 21:26
proftpd66 написав:
Товарищи, какие терминалы пополняют купюру в 1000грн?
Терминалы Приватбанка, недавно пополняла.
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
-
Oktawa
-
-
- Повідомлень: 151
- З нами з: 08.11.17
- Подякував: 176 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 чер, 2020 22:13
Заметили, что по выходу из карантина в огромном количестве примеров выросли цены ?
От комиссий в банках, столкнулся в Райффайзен, в Пивденном до примитивной еды.
Шашлык на море в прошлом году на море на Ланжероне был у Самсона в кафе 180 грн, тут он установил 250 грн на ту же порцию.
Спрашиваю, что за фигня, Самсон, что за цена у тебя ?
Денег нет, говорит
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 17111
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4215 раз.
- Подякували: 6769 раз.
-
- Профіль
-
21
3
5
Додано: Чет 04 чер, 2020 22:20
freeze написав:
Заметили, что по выходу из карантина в огромном количестве примеров выросли цены ?
От комиссий в банках, столкнулся в Райффайзен, в Пивденном до примитивной еды.
Шашлык на море в прошлом году на море на Ланжероне был у Самсона в кафе 180 грн, тут он установил 250 грн на ту же порцию.
Спрашиваю, что за фигня, Самсон, что за цена у тебя ?
Денег нет, говорит
дык..."пройди по базару, поторгуйся..." (с)
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 3030
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 876 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 чер, 2020 22:24
Да, цены на рынках тоже выросли. Торгаши хотят наверстать незаработанное за время карантина.
freeze написав:
Заметили, что по выходу из карантина в огромном количестве примеров выросли цены ?
От комиссий в банках, столкнулся в Райффайзен, в Пивденном до примитивной еды.
Шашлык на море в прошлом году на море на Ланжероне был у Самсона в кафе 180 грн, тут он установил 250 грн на ту же порцию.
Спрашиваю, что за фигня, Самсон, что за цена у тебя ?
Денег нет, говорит
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 8504
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 859 раз.
- Подякували: 1343 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 04 чер, 2020 22:29
juristkostya написав: freeze написав:
Заметили, что по выходу из карантина в огромном количестве примеров выросли цены ?
Шашлык на море в прошлом году на море на Ланжероне был у Самсона в кафе 180 грн, тут он установил 250 грн на ту же порцию.
Спрашиваю, что за фигня, Самсон, что за цена у тебя ?
Денег нет, говорит
дык..."пройди по базару, поторгуйся..." (с)
Я мяса не ел вообще лет 25, мне за мясоедов обидно
И чтоб два раза не вставать :
Новый пакет поддержки экономики США планируется в размере до $1 трлн, сообщает Блумберг.
Ранее конгресс США уже выделил на преодоление экономического кризиса и борьбу с пандемией почти 3 трлн.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 17111
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4215 раз.
- Подякували: 6769 раз.
-
- Профіль
-
21
3
5
Додано: Чет 04 чер, 2020 22:36
freeze написав:
мне за мясоедов обидно
тут дело в другом: говорить, что у Васи дорого, имеет смысл только при наличии Пети, у которого дешевле.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 3030
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 876 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 чер, 2020 22:41
Zebra написав:
Торгаши хотят наверстать незаработанное за время карантина.
це вже нова фаза, гадаю ніхто не буде назад спускати ціни...
лох не мамонт
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 8575
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 555 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 04 чер, 2020 22:42
freeze написав:
Спрашиваю, что за фигня, Самсон, что за цена у тебя ?
Денег нет, говорит
должен быть наказан рублём за мародёрство.
при таких раскладах подобные персонажи, лично для меня, попадают в вечный бан.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 14781
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1971 раз.
- Подякували: 4362 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Чет 04 чер, 2020 22:43
juristkostya написав: freeze написав:
мне за мясоедов обидно
тут дело в другом: говорить, что у Васи дорого, имеет смысл только при наличии Пети, у которого дешевле.
Пети нет. Не избрали.
Мы сравниваем Васю с Васей только моложе на 9 месяцев.
Свинья та же, порция такая же, курс тот же, газ говорят подешевел.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 17111
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4215 раз.
- Подякували: 6769 раз.
-
- Профіль
-
21
3
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19225
|2345739
|
П'ят 05 чер, 2020 00:05
Vitaka
|
|6980
|1568195
|
|
|428
|92027
|
|