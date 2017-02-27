RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5588558955905591>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 370
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
25
26.51-27.0
10%
36
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
17
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 370
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 21:21

Товарищи, какие терминалы пополняют купюру в 1000грн?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2985
З нами з: 22.12.16
Подякував: 217 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 21:26

  proftpd66 написав:Товарищи, какие терминалы пополняют купюру в 1000грн?

Терминалы Приватбанка, недавно пополняла.
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Oktawa
 
Повідомлень: 151
З нами з: 08.11.17
Подякував: 176 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 22:13

Заметили, что по выходу из карантина в огромном количестве примеров выросли цены ?

От комиссий в банках, столкнулся в Райффайзен, в Пивденном до примитивной еды.

Шашлык на море в прошлом году на море на Ланжероне был у Самсона в кафе 180 грн, тут он установил 250 грн на ту же порцию.

Спрашиваю, что за фигня, Самсон, что за цена у тебя ?
Денег нет, говорит :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 17111
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4215 раз.
Подякували: 6769 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 22:20

  freeze написав:Заметили, что по выходу из карантина в огромном количестве примеров выросли цены ?

От комиссий в банках, столкнулся в Райффайзен, в Пивденном до примитивной еды.

Шашлык на море в прошлом году на море на Ланжероне был у Самсона в кафе 180 грн, тут он установил 250 грн на ту же порцию.

Спрашиваю, что за фигня, Самсон, что за цена у тебя ?
Денег нет, говорит :mrgreen:

дык..."пройди по базару, поторгуйся..." (с)
juristkostya
 
Повідомлень: 3030
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 22:24

Да, цены на рынках тоже выросли. Торгаши хотят наверстать незаработанное за время карантина.

  freeze написав:Заметили, что по выходу из карантина в огромном количестве примеров выросли цены ?

От комиссий в банках, столкнулся в Райффайзен, в Пивденном до примитивной еды.

Шашлык на море в прошлом году на море на Ланжероне был у Самсона в кафе 180 грн, тут он установил 250 грн на ту же порцию.

Спрашиваю, что за фигня, Самсон, что за цена у тебя ?
Денег нет, говорит :mrgreen:
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8504
З нами з: 21.09.12
Подякував: 859 раз.
Подякували: 1343 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 22:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

juristkostya написав:
  freeze написав:Заметили, что по выходу из карантина в огромном количестве примеров выросли цены ?

Шашлык на море в прошлом году на море на Ланжероне был у Самсона в кафе 180 грн, тут он установил 250 грн на ту же порцию.

Спрашиваю, что за фигня, Самсон, что за цена у тебя ?
Денег нет, говорит :mrgreen:

дык..."пройди по базару, поторгуйся..." (с)


Я мяса не ел вообще лет 25, мне за мясоедов обидно


И чтоб два раза не вставать :

Новый пакет поддержки экономики США планируется в размере до $1 трлн, сообщает Блумберг.
Ранее конгресс США уже выделил на преодоление экономического кризиса и борьбу с пандемией почти 3 трлн.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 17111
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4215 раз.
Подякували: 6769 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 22:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:мне за мясоедов обидно

тут дело в другом: говорить, что у Васи дорого, имеет смысл только при наличии Пети, у которого дешевле.
juristkostya
 
Повідомлень: 3030
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 22:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Торгаши хотят наверстать незаработанное за время карантина.


це вже нова фаза, гадаю ніхто не буде назад спускати ціни...
лох не мамонт
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8575
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 555 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 22:42

  freeze написав:Спрашиваю, что за фигня, Самсон, что за цена у тебя ?
Денег нет, говорит :mrgreen:

должен быть наказан рублём за мародёрство.
при таких раскладах подобные персонажи, лично для меня, попадают в вечный бан.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14781
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1971 раз.
Подякували: 4362 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 22:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

juristkostya написав:
  freeze написав:мне за мясоедов обидно

тут дело в другом: говорить, что у Васи дорого, имеет смысл только при наличии Пети, у которого дешевле.


Пети нет. Не избрали.
Мы сравниваем Васю с Васей только моложе на 9 месяцев.
Свинья та же, порция такая же, курс тот же, газ говорят подешевел.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 17111
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4215 раз.
Подякували: 6769 раз.
 
Профіль
21
3
5
  #<1 ... 5588558955905591>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vitaka, Wisznia, Zebra, ЛАД і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1921, 1922, 1923
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19225 2345739
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 чер, 2020 00:05
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 697, 698, 699
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6980 1568195
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 чер, 2020 22:55
Scotch
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 41, 42, 43
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
428 92027
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 чер, 2020 10:25
edvardd

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.