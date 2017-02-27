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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 чер, 2020 22:45
Shaman написав: greenozon написав: flyman написав:
банк дав свіженькі 200тки із під станка із послідовними номерами...
Перевірте чи є гарні серії номерів купюр
будете сміятись, але такі можна продати значно дорого колекціонерам-боністам!
напр всі однакові цифри або 123456...
(не жарт)
все проверено до нас - такие купюры изымают сразу;)
хм, а мені видало пару купюр які мають підряд по 4 однакові цифри
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Додано: Чет 04 чер, 2020 23:14
freeze написав: juristkostya написав: freeze написав:
мне за мясоедов обидно
тут дело в другом: говорить, что у Васи дорого, имеет смысл только при наличии Пети, у которого дешевле.
Пети нет. Не избрали.
Мы сравниваем Васю с Васей только моложе на 9 месяцев.
????
На все побережье одна точка с шашлыками?
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