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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5588558955905591

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 370
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
25
26.51-27.0
10%
36
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
17
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 370
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 22:45

  Shaman написав:
  greenozon написав:
  flyman написав:банк дав свіженькі 200тки із під станка із послідовними номерами...


Перевірте чи є гарні серії номерів купюр

будете сміятись, але такі можна продати значно дорого колекціонерам-боністам!
напр всі однакові цифри або 123456...

(не жарт)


все проверено до нас - такие купюры изымают сразу;)

хм, а мені видало пару купюр які мають підряд по 4 однакові цифри
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 23:14

  freeze написав:
juristkostya написав:
  freeze написав:мне за мясоедов обидно

тут дело в другом: говорить, что у Васи дорого, имеет смысл только при наличии Пети, у которого дешевле.


Пети нет. Не избрали.
Мы сравниваем Васю с Васей только моложе на 9 месяцев.

????
На все побережье одна точка с шашлыками?
juristkostya
 
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  #<1 ... 5588558955905591
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