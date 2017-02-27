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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5588558955905591

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 370
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
25
26.51-27.0
10%
36
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
17
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 370
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 22:45

  Shaman написав:
  greenozon написав:
  flyman написав:банк дав свіженькі 200тки із під станка із послідовними номерами...


Перевірте чи є гарні серії номерів купюр

будете сміятись, але такі можна продати значно дорого колекціонерам-боністам!
напр всі однакові цифри або 123456...

(не жарт)


все проверено до нас - такие купюры изымают сразу;)

хм, а мені видало пару купюр які мають підряд по 4 однакові цифри
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 23:14

  freeze написав:
juristkostya написав:
  freeze написав:мне за мясоедов обидно

тут дело в другом: говорить, что у Васи дорого, имеет смысл только при наличии Пети, у которого дешевле.


Пети нет. Не избрали.
Мы сравниваем Васю с Васей только моложе на 9 месяцев.

????
На все побережье одна точка с шашлыками?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

І про диверсифікацію заощаджень згідно декларацій керівництва НБУ.
Особисто не перевіряв на достовірність.

"Де і в якій валюті тримає заощадження керівництво НБУ.

Загалом члени правління НБУ тримають в національній валюти лише близько 15% своїх коштів.

Найбільш лояльний до гривні Роман Борисенко, у якого в ній — 82% заощаджень. Майже порівно розділив свої кошти Дмитро Сологуб: у гривні 46%. Найменше ж у національній валюті тримають Яків Смолій і Катерина Рожкова: 12% і 8% відповідно.

Долару керівники НБУ довіряють значно більше, ніж євро. У американській валюті вони тримають близько 83,5% коштів, а в євро — трохи більше 1%.

Англійських фунтів у деклараціях вказано вкрай мало — лише 600 у Дмитра Сологуба і 4 фунти «висить» на рахунку у Олега Чурія."(с)
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:49

  freeze написав:Заметили, что по выходу из карантина в огромном количестве примеров выросли цены ?

От комиссий в банках, столкнулся в Райффайзен, в Пивденном до примитивной еды.

Шашлык на море в прошлом году на море на Ланжероне был у Самсона в кафе 180 грн, тут он установил 250 грн на ту же порцию.

Спрашиваю, что за фигня, Самсон, что за цена у тебя ?
Денег нет, говорит :mrgreen:

Да, фиг с ним с шашлыком на море, но с фруктами и овощами какой-то сговор. Огурцы в разгар сезона по 35 гривен, год назад были по 10. Жлобство зашкаливает, их уже не берут по такой цене, они желтеют, а цену все равно не снижают. Не говоря уже о клубнике и черешне под 100 гривен, втрое дороже чем год назад.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 02:27

  Sain_повернувся написав:хм, а мені видало пару купюр які мають підряд по 4 однакові цифри


это не страшно, вот если бы все номера на купюрах были одинаковые, тогда стоило бы переживать :mrgreen:
Амвросий
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