Shaman написав:
все проверено до нас - такие купюры изымают сразу;)
хм, а мені видало пару купюр які мають підряд по 4 однакові цифри
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 чер, 2020 22:45
хм, а мені видало пару купюр які мають підряд по 4 однакові цифри
Додано: Чет 04 чер, 2020 23:14
Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
І про диверсифікацію заощаджень згідно декларацій керівництва НБУ.
Особисто не перевіряв на достовірність.
"Де і в якій валюті тримає заощадження керівництво НБУ.
Загалом члени правління НБУ тримають в національній валюти лише близько 15% своїх коштів.
Найбільш лояльний до гривні Роман Борисенко, у якого в ній — 82% заощаджень. Майже порівно розділив свої кошти Дмитро Сологуб: у гривні 46%. Найменше ж у національній валюті тримають Яків Смолій і Катерина Рожкова: 12% і 8% відповідно.
Долару керівники НБУ довіряють значно більше, ніж євро. У американській валюті вони тримають близько 83,5% коштів, а в євро — трохи більше 1%.
Англійських фунтів у деклараціях вказано вкрай мало — лише 600 у Дмитра Сологуба і 4 фунти «висить» на рахунку у Олега Чурія."(с)
Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:49
Да, фиг с ним с шашлыком на море, но с фруктами и овощами какой-то сговор. Огурцы в разгар сезона по 35 гривен, год назад были по 10. Жлобство зашкаливает, их уже не берут по такой цене, они желтеют, а цену все равно не снижают. Не говоря уже о клубнике и черешне под 100 гривен, втрое дороже чем год назад.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 02:27
Додано: П'ят 05 чер, 2020 03:29
Требуется специалист по прогнозам курса валют. Зарплата до 100к$ в месяц от комиссии за сделки.
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Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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