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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 06:34
freeze написав:
Заметили, что по выходу из карантина в огромном количестве примеров выросли цены ?
От комиссий в банках, столкнулся в Райффайзен, в Пивденном до примитивной еды.
Шашлык на море в прошлом году на море на Ланжероне был у Самсона в кафе 180 грн, тут он установил 250 грн на ту же порцию.
Спрашиваю, что за фигня, Самсон, что за цена у тебя ?
Денег нет, говорит
В этом году в Одессе будут отдыхать только одесситы. Остальные подождут, пока откроются нормальные курорты. Зачем отдыхать в Одессе, если можно немного добавить и поехать на Бали?
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 08:01
Как вариант, чтобы не добавлять
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 08:51
Вчера был в Аркадии, обменки светили 26,5 на 26,8. Туристов особо не заметно
https://novo.od.ua/
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:16
А виплати реальні?
А за неправильний прогноз не штрафують?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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