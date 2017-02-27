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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5589559055915592>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.7 5 370
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
2%
9
26.01-26.5
7%
25
26.51-27.0
10%
36
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
14%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
17
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 370
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 08:02

  Искатель написав: Зачем отдыхать в Одессе, если можно немного добавить и поехать на Бали? :)

Если отдыхать, то все же придется немало добавить, хотя конечно курс у них сейчас стал заметно приятнее. А если жить - так и 2 года назад получалось тратить незначительно больше, чем в Киеве - причем не особо себе в чем-то отказывая (и с арендой в 2 раза дороже). Жду когда откроют границы, хочу полететь - ну чтобы зимой сэкономить :mrgreen:
thirdeye
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 08:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вчера был в Аркадии, обменки светили 26,5 на 26,8. Туристов особо не заметно
https://novo.od.ua/
Волк
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:16

  proftpd66 написав:Требуется специалист по прогнозам курса валют. Зарплата до 100к$ в месяц от комиссии за сделки.

Попробовать создать игру на форуме "Мiняйко"

А виплати реальні? :mrgreen:
А за неправильний прогноз не штрафують? :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:26

Кстати меморандум о сотрудничестве с МВФ еще не подписан, несмотря на то что на 9-е число Украина в графике. Сегодня в Офисе президента пройдет совещание по этому поводу.
Опять тарифы до какого-то рынка поднять, оптимизировать налоговую систему и тд. Не очень популярные меры.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:35

  proftpd66 написав:Требуется специалист по прогнозам курса валют. Зарплата до 100к$ в месяц от комиссии за сделки.

Попробовать создать игру на форуме "Мiняйко"

Я там свою пропозицію залишив :lol:
viewtopic.php?f=116&t=231968&p=4983241#p4983241
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:48

  juristkostya написав:Как вариант, чтобы не добавлять

Если не добавлять, то Египет и Турция ждут Вас с распростертыми объятиями.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:49

  freeze написав:Кстати меморандум о сотрудничестве с МВФ еще не подписан, несмотря на то что на 9-е число Украина в графике. Сегодня в Офисе президента пройдет совещание по этому поводу.
Опять тарифы до какого-то рынка поднять, оптимизировать налоговую систему и тд. Не очень популярные меры.


"Партнёры" сейчас понаблюдают за движениями Украины, и вполне могут НЕ проголосовать за "помощь".
Или проголосовать, но в размере необходимых плановых платежей самому МВФу, т.к. дефолт и реструктуризации видимо обойдутся дороже
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:52

Утренние курсы, 9-40:
Харьков 26.68 - 26.73, большинство предложений ПОВ на покупку-продажу наличного доллара: 26.67..26.68 - 26.73..26.74 (опт)

Сумы 26.65 - 26.75
Полтава 26.70 - 26.75

Вчера утром: Харьков 26.76 - 26.80, Сумы 26.70 - 26.80, Полтава 26.75 - 26.85
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:04

  freeze написав:Кстати меморандум о сотрудничестве с МВФ еще не подписан, несмотря на то что на 9-е число Украина в графике. Сегодня в Офисе президента пройдет совещание по этому поводу.
Опять тарифы до какого-то рынка поднять, оптимизировать налоговую систему и тд. Не очень популярные меры.

Куда еще подымать тарифы. Трешка 90 квадратов с ЦО за год уже почти $1000 коммуналки.
Востаннє редагувалось Zebra в П'ят 05 чер, 2020 10:05, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Одесса
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Captain Obvious
 
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