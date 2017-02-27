Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:26

Кстати меморандум о сотрудничестве с МВФ еще не подписан, несмотря на то что на 9-е число Украина в графике. Сегодня в Офисе президента пройдет совещание по этому поводу.

Опять тарифы до какого-то рынка поднять, оптимизировать налоговую систему и тд. Не очень популярные меры.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.